الامارات | عصابة مقنّعة أمام «الجنايات» بتهمة السطو المسلح

شكرا لقرائتكم خبر عن عصابة مقنّعة أمام «الجنايات» بتهمة السطو المسلح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة الجنايات في دبي، محاكمة خمسة متهمين، خططوا ونفذوا عملية سطو مسلح على شركة صرافة في مجمع دبي للاستثمار، مرتدين أقنعة ونظارات شمسية، وسرقوا نحو 183 ألف درهم، وسقطوا مباشرة في يد الشرطة، بسبب جهل سائق السيارة بالمنطقة، وعجزه عن الخروج منها، فنزل اللصوص، واستقلوا سيارة أجرة، قبل أن تحاصرهم الشرطة، فترجلوا منها، وفرّوا على أرجلهم، لكن قبض عليهم.

وقال المتهم الأول في اعترافاته بتحقيقات النيابة العامة، إن زميلاً له اتصل به قبل ثلاثة أسابيع من الواقعة، وأبلغه بحاجته الماسّة إلى المال، واتفقا على سرقة محل صرافة، ووقع اختيارهم على المحل الموجود في مجمع دبي للاستثمار، وبناء على ذلك تواصلا مع بقية المتهمين، وعاينوا المحل المشار إليه، ثم حدّدوا موعد تنفيذ الجريمة، واشتروا أقنعة وسكاكين وفؤوساً من أحد المتاجر.

وأضاف أن ستة متهمين اجتمعوا في شقة بالشارقة، ثم انطلقوا معاً في المساء، وترجل خمسة منهم، فيما انتظر السادس بالسيارة للقيادة أثناء الهرب، وبقي أحدهم أمام مدخل محل الصرافة، فيما دلف أربعة إلى الداخل، وأشهروا الأسلحة في وجوه الموظفين، وسرقوا نحو 183 ألف درهم، وغادروا سريعاً، وبعد مسافة قصيرة عجز السائق عن تحديد الطريق لجهله بالمنطقة، فأوقفوا السيارة، واستقلوا سيارة أجرة، وركب خمسة منهم، فيما فرّ السادس مبكراً لإصابته بحالة من الذعر، وبعد تحرك التاكسي، فوجئوا بدورية شرطة تقف بأحد الدوارات ففتحوا الأبواب وفروا هاربين كل في اتجاه مختلف، وتم القبض على أربعة في المكان بعد ملاحقتهم، فيما ضبط الخامس أثناء محاولة مغادرته الدولة.

من جهته، قال متهم آخر إنه تعرف إلى مخطط الجريمة قبل أيام من الواقعة، حين كان يبحث عن عمل، فعرض عليه المشاركة في سرقة محل صرافة، لافتاً إلى أنهم عاينوا الموقع أكثر من مرة، وفي يوم التنفيذ وأثناء دهم المحل، شعر بالخوف الشديد، ورفض الدخول، فدخل بقية المتهمين، وعادوا بحقيبة مدرسية، وضعوا فيها النقود، ثم قبض عليه بعد ساعة من محاولة هربه.

فيما ذكر متهم ثالث أنه شعر بخوف بعد اقتحام محل الصرافة، وظل واقفاً بالقرب من الباب، وحين طلب منه زملاؤه اللحاق بهم عند شباك المعاملات، أصابه الفزع ونزع القناع وفر من المكان، ولم يعد مع بقية المتهمين إلى السيارة وفر على قدميه، وظل مختبئاً، وقبض عليه أثناء محاولة هربه عبر مطار دبي.

Advertisements

وأفاد محاسب عربي في محل الصرافة بأنه كان مع سبعة من زملائه في الفرع بعد صلاة العشاء، وفجأة اقتحم الجناة المكان وفي أيديهم فؤوساً وسكاكين، ولا تظهر وجوههم، ففر رواد المحل، ولم يبق غير الموظفين، الذين أعطوهم النقود من شدة فزعهم، ثم أبلغ الشرطة من جانبه بالضغط على زر الاستغاثة.

إلى ذلك قال شاهد من شرطة دبي إن بلاغاً ورد من غرفة القيادة والسيطرة عن سطو مسلح على محل صرافة، فانتقل إلى المكان، وفوجئ بثلاثة أشخاص يحملون ملامح إفريقية يظهرون على الطريق، فأدرك أنهم من أفراد العصابة، فنزل مع زميله ولاحقهم، لكنهم تفرقوا في اتجاهات عدة، لكنهم ركزوا على لص يحمل حقيبة مدرسية على ظهره، واستطاع ضبطه بعد أن أشهر في وجهه السلاح.

- لصّ ارتبك أثناء تنفيذ

الجريمة، وخلع القناع

وجرى من المكان.