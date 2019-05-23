حاكم الفجيرة يواصل استقبال المهنئين بالشهر الفضيل

واصل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، استقبال جموع المهنئين بمناسبة شهر رمضان المبارك، الذين توافدوا اليوم إلى قصر سموه بالرميلة لتقديم التهاني والتبريكات، وذلك بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام.

وتقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الإسلامية المباركة من سعادة صلاح محمد البعيجان سفير دولة الكويت لدى الدولة، وسعادة الدكتور خالد بن سعيد بن سالم الجرادي سفير سلطنة عمان لدى الدولة، اللذين أعربا عن تمنياتهما لسموه بموفور الصحة والعافية، ولشعب الإمارات التقدم والرفعة.

كما استقبل سموه وفداً من شركة أبوظبي للإعلام ضم عدداً من المديرين التنفيذيين برئاسة الدكتور علي بن تميم مدير عام الشركة، والذين قدموا للسلام على سموه، داعيين العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على القيادة الرشيدة باليمن والبركات.

وتقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة التهاني من الشيوخ وكبار المسؤولين ورجالات الدولة ورؤساء ومديري الدوائر الاتحادية والمحلية والأعيان والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

Advertisements

وعبر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على صاحب السمو حاكم الفجيرة بموفور الصحة والسعادة وعلى دولة الإمارات وشعبها الكريم بمزيد من التقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

وحضر الاستقبالات الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الالكترونية بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، وسعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وسعادة سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي العهد، وكبار المسؤولين في الفجيرة.

اقرأ أيضاً: حاكم الفجيرة يحضر مأدبة إفطار أبناء حمد بن سيف الشرقي