حاكم عجمان يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان

واصل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، في قصر الزاهر الليلة، استقبال المهنئين من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين، الذين قدموا لسموهما أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتبادل سموهما التهاني والتبريكات بهذه المناسبة مع معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، وكبار المسؤولين بالوزارتين، وسعادة محمد محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء، الذين قدموا صادق التهاني والتبريكات لسموهما بهذه المناسبة العزيزة على المسلمين، داعين الله العلي القدير أن يعيدها على الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها باليمن والخير والبركات.

وتقبل صاحب السمو حاكم عجمان وولي عهده التهاني من وفد جمعية الإحسان الخيرية يتقدمهم الشيخ محمد بن علي النعيمي رئيس مجلس إدارة الجمعية، والشيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي النعيمي الرئيس التنفيذي للجمعية، ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام، والدكتور حقي اسماعيل المدير التنفيذي لمجمع الإحسان، مبتهلين إلى المولى تبارك وتعالى أن يديم على سموهما الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات وشعبها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

وتبادل سموهما التهاني والتبريكات كذلك مع وفد من منطقة عجمان الطبية يتقدمهم سعادة حمد عبيد تريم الشامسي مدير المنطقة، ومدراء الإدارات ورؤساء الاقسام، كما تقبل التهاني من السيد ارك مدير مدينة خليفة الطبية والأطباء والهيئة الإدارية والفنية بالمدينة، والذين عبروا عن أصدق التهاني بهذه المناسك الكريمة.

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كما تقبل سموهما التهاني والتبريكات من جموع المهنئين من الشيوخ ورجال الاقتصاد والمستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات والمؤسسات التجارية ومدراء الهيئات العاملة في إمارة عجمان، والأعيان والوجهاء وأبناء القبائل والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، الذين توافدوا على قصر الزاهر للتهنئة بشهر رمضان المبارك، معربين عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، فيما بادلهم سموهما التهاني بشهر رمضان المبارك.

وحضر الاستقبالات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، وسعادة حمد بن غليطة الغفلي السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان، وسعادة طارق بن غليطة مدير مكتب الحاكم، وسعادة يوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

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