حاكم أم القيوين يواصل استقبال المهنئين بالشهر الفضيل

واصل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه الليلة، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، استقبال جموع المهنئين بشهر رمضان المبارك.

وتقبل سموه التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك من معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، اللذين قدما لسموه التهاني بمناسبة الشهر الفضيل، داعيين لسموه بموفور الصحة والعافية، ولشعب الإمارات بالتقدم والرقي.

كما تقبل سموه التهاني والتبريكات من سعادة اللواء الدكتور احمد ناصر الريسي المفتش العام بوزارة الداخلية، ومن سعادة صقر ناصر الريسي سفير الدولة لدى دولة الكويت، ومن سعادة الدكتور علي عبدالله بن ضاعن الغفلي الرئيس التنفيذي لمركز الإمارات الذكي للهجن، وسعادة عابدين طاهر العوضي المدير العام لبيت الخير، ومن سعادة محمد محمد صالح المدير العام للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.

وتقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني والتبريكات من سعادة حميد راشد الشامسي رئيس مجلس أمناء الكلية الإماراتية الكندية الجامعية، يرافقه الدكتور جلال حاتم رئيس الكلية، وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية بالكلية.

وتسلم صاحب السمو حاكم أم القيوين كتاباً من محمد الجوكر المستشار الإعلامي في جريدة البيان عن "الرياضة في فكر زايد" تناول فيه الكاتب مسيرة القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه". ويعتبر هذا الكتاب موسوعة توثيقية تاريخية وطنية ويتكون من اثني عشر فصلاً.

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كما استقبل سموه المهنئين من الشيوخ والمواطنين وأبناء القبائل وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية والتجار والمستثمرين.

وأعرب جميع المهنئين عن تمنياتهم لسموه بموفور الصحة والسعادة وللقيادة الرشيدة، ولشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

وحضر المقابلات معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة ام القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والأثار، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

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