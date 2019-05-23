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محمد بن زايد يبحث هاتفياً مع ميركل سبل تنمية العلاقات بين البلدين

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بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، هاتفياً مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، سبل تنمية علاقات التعاون بين البلدين.

ونشر حساب "تويتر" الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن "محمد بن زايد بحث هاتفياً مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، سبل تنمية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والتطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

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