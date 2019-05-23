هزاع بن زايد: في "يوم زايد للعمل الإنساني" تتجلى السيرة العطرة للراحل الكبير

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن في يوم زايد للعمل الإنساني الذي يصادف 19 رمضان من كل عام، تتجلى السيرة العطرة للراحل الكبير المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

وقال في تغريدة على الحساب الرسمي لسموه على "تويتر" إن "في يوم زايد للعمل الإنساني تتجلى السيرة العطرة للراحل الكبير، أباً وقائداً وقيماً نبيلة تنهل من الأصالة الإماراتية ليمتد نورها إلى العالم بأسره".

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وأضاف سموه أن "في عام التسامح ومع انطلاق حملة الإمارات لمساندة أطفال الروهينغا بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، فإن هذه المناسبة فرصة ليعم الخير ويترسخ العطاء".