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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| “ذا ماين”.. مطعم جديد في دبي
يعد Maine واحدًا من أفضل المطاعم في دبي للطعام البراسيري اللذيذ وليالي السيدات الحيوية ووجبات الغداء اللذيذة، وافتتحت العلامة التجارية الآن فرعاً جديداً في مدينة دبي للاستوديوهات تحت اسم Maine Street Eatery.
ويمكن العثور على الموقع الثاني للمطعم الحائز على جائزة في فندق Studio One، وتم تصميمه من قِبل Gastropreneur، المؤسس والشريك الإداري في The Maine، جوي غزال، وتم وصف The Maine Street Eatery بأنه “مطعم حي مصمم خصيصًا لسكان المجتمع المحلي”.
ويتميز المطعم بتصميمات داخلية عصرية مريحة مع مقاعد لحوالي 60 شخصًا في الداخل و 75 شخصًا في الخارج على التراس الجميل بجانب المسبح. ويعد المطعم أيضًا موطنًا لمنطقة لعب للأطفال، بحسب موقع “واتس أون”.
وبالإضافة إلى الأطباق التقليدية في الموقع القديم، هناك أيضًا بعض الأطباق الجديدة الرائعة في قائمة البراسيري. وتشمل الإضافات الجديدة خيارات نباتية ونباتية صحية، بالإضافة إلى البيتزا الجديدة والسلطات والشطائح واللحوم.
وتشمل العروض الترويجية المحار مقابل 10 دراهم يوميًا من الساعة 6 مساءً وحتى 8 مساءً، وسيتم إطلاق وجبة غداء يوم الجمعة من 300 درهم في 14 يونيو.
ويفتح المطعم حاليًا من منتصف النهار حتى الساعة 12 ظهراً، حيث سيُطلق قائمة الإفطار من 14 يونيو، والتي ستكون متاحة من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 4 مساءً يوميًا. وفي قائمة الإفطار، يمكن للضيوف توقع الأطباق الصحية مثل أطباق Acai، والفطائر النباتية، ووجبة إفطار صحية.
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