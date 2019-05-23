كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن Airbnb تطلق موقعاً باللغة العربية

أعلنت Airbnb أن نظامها العالمي لتوفير الإقامة والخبرات سيكون متاحًا باللغة العربية لتمكين مجتمعها المتنامي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) من الوصول إلى تجربة سفر أكثر سلاسة.

وتشكل منصة الويب المترجمة وتطبيقات iOS و Android جزءًا من التزام Airbnb المستمر تجاه المنطقة وستعزز مهمة Airbnb لإنشاء عالم يمكن لأي شخص أن ينتمي إليه في أي مكان. ويمكن الوصول إلى جميع الميزات الشائعة لمنصة Airbnb باللغة العربية، وسرد الصفحات التي تحتوي على آلاف المنازل القابلة للحجز لإقامة رائعة وتجارب حول العالم والكثير من المحتوى حول كيفية السفر أو الاستضافة عبر Airbnb.

ويتمتع Airbnb بحضور قوي ومتزايد في دبي وخارجها، ويستخدم المضيفون والضيوف في جميع أنحاء منطقة مينا المنصة منذ تأسيسها قبل 10 سنوات لحجز أماكن الإقامة على مستوى العالم أو عرض منازلهم للترحيب بالضيوف، بحسب موقع “زاوية”.

وأصدرت Airbnb أيضًا بيانات جديدة عبر منطقة مينا، وتتوفر الآن أكثر من 70،000 بطاقة للحجز على منصة Airbnb. واعتبارًا من 1 يناير في دولة الإمارات، كانت هناك 10000 قائمة متوفرة على منصة Airbnb، وقد استضاف المضيفون في الإمارات أكثر من 145،000 ضيف من جميع أنحاء العالم – مما يدل على نمو أكثر من 63 في المائة على أساس سنوي.

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وفي عام 2017، أطلقت Airbnb أيضًا منصة Experiences في دبي، وهي جولات وأنشطة يقودها السكان المحليون الشغوفون، والتي تمكن المسافرين إلى الإمارات من الاستمتاع بالضيافة العربية الشهيرة مباشرة. وفي جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يوجد حاليًا أكثر من 750 تجربة على Airbnb نشطة في الأردن والمغرب والإمارات ومصر – مع أكثر من 120 تجربة في الإمارات.

وكجزء من التزامها تجاه المنطقة، وقعت Airbnb مذكرة تفاهم مع دبي للسياحة (DTCM) في عام 2016 ومع رأس الخيمة في عام 2018 لتشجيع الاستضافة المسؤولة داخل الإمارات وكذلك تشجيع التنويع السياحي. وفي العام الماض ، عقدت شراكة مع DCT Abu Dhabi للترويج للخبرات الإماراتية التي تسمح للضيوف من جميع أنحاء العالم بالعيش مثل السكان المحليين.