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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف سترفع الرحلات البحرية من عدد زوار أبوظبي؟
كشفت هيئة الثقافة والسياحة – أبوظبي (DCT Abu Dhabi) في بيان أن موسم الرحلات البحرية في أبوظبي سيتم تعزيزه عن طريق مسارات جديدة من رحلات جاليش الهندية.
وستشكل رحلات جاليش الهندية جزءًا من عدة مسارات جديدة تمتد من ثلاث إلى ست ليال من مومباي إلى الإمارات. وبحسب ما ورد ستزيد الرحلات البحرية من عدد السياح بنسبة 5%.
وبحسب ما ورد، ستجري سفينة كارنيكا كارنيكا، ما مجموعه 16 رحلة إلى محطة أبوظبي البحرية على مدار الصيف، وكجزء من عدة مسارات جديدة من ثلاث إلى ست ليال من مومباي إلى الإمارات.
موانئ الاتصال الأخرى تشمل جزيرة صير بني ياس، دبي ومسقط في سلطنة عمان، بحسب موقع arabianindustry.
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