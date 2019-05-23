الامارات | ارتفاع في "الحرارة" وفرص لسقوط أمطار

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع في "الحرارة" وفرص لسقوط أمطار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد الدولة اليوم طقس صحو بوجه عام وغائم جزئياً على بعض المناطق، خاصة الشرقية ظهراً، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً على بعض المناطق الداخلية، وتكون مثيرة للغبار والأتربة، بينما يكون البحر متوسط الموج يضطرب شمال في الخليج العربي، ومتوسط الموج يضطرب أحياناً في بحر عمان.



وأشار المركز الوطني للأرصاد، إلى أن المنطقة تتأثر بامتداد منخفض جوي سطحي، مصحوبا بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، متوقعاً أن يكون الطقس غداً الجمعة، صحو بوجه عام وغائم جزئياً ومغبر أحياناً ورطب على المناطق الساحلية ليلاً حتى صباح الغد الباكر، كما توقّع أن يطرأ ارتفاعاً في درجات الحرارة، بينما يظل البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.



وأفاد المركز بأن يوم الاثنين المقبل سيشهد طقس صحو إلى غائم جزئياً، مع استمرار فرصة تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والجنوبية ظهراً، قد يصاحبها سقوط أمطار.