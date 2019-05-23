نورة الكعبي: قيم زايد في العمل الإنساني نبراس وعلامات فارقة يحتذى بها

أكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة أن قيّم زايد في مجال العمل الإنساني نبراساً وعلامات فارقة على الطريق يحتذى بها لكل قادة العالم، وإرثاً ونهجاً يسير عليه حتى يومنا هذا قادة الإمارات وشعبها.

وأضافت معاليها، في كلمة لها بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني الذي يصادف 19 رمضان من كل عام "اليوم نحتفي بواحدة من أهم مناسباتنا الوطنية، وهي يوم زايد للعمل الإنساني ذلك اليوم الذي يحيي في نفوسنا ذكريات عشناها وتفاعلنا معها وعبّرت عنها العديد من المواقف السبّاقة في مجال العمل الخيري والإنساني،وهي مشاهد ما زالت محفورة في ذاكرة شعب دولة الإمارات ولكل من عاصر الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، صاحب الأيادي البيضاء التي كانت تصل إلى القريب والبعيد، وفي أي مكان وتحت أي ظرف، فقد كان زايد في العمل الخيري لا يفرق بين أحد على أساس العرق أو الدين، بل كان يقدم المساعدات الخيرية للجميع بكل الحب والمودة والإنسانية".

وقالت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة إن هذه المناسبة تكتسب طابعاً خاصاً مع احتفال الإمارات بعام التسامح المستمد من تعاليم وإرث الشيخ زايد فقد طمح الوالد المؤسس إلى عالم يتعايش فيه الأفراد بمختلف دياناتهم وجنسياتهم بتناغم تام واستقرار وازدهار وفيما نواصل الاحتفاء بهذا التراث، نبقى ملتزمين بنشر ثقافة السلام والتسامح خدمة لأجيال المستقبل.

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