انتخاب الإمارات نائباً لرئيس جمعية الصحة العالمية

انتخبت "جمعية الصحة العالمية" خلال دورتها الثانية والسبعين دولة الإمارات لمنصب نائب رئيس الجمعية.

شارك في الاجتماعات، التي عقدت في قاعة الاجتماعات الرئيسية في قصر الأمم بجنيف، وفد الدولة برئاسة الدكتور حسين عبدالرحمن الرند وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية وبحضور عالية هلال الشحي نائب رئيس بعثة الدولة في جنيف.

وشهدت هذه الدورة مشاركة أكثر من 100 وزير للصحة من مختلف دول العالم، وأكثر من 2000 شخص يمثلون المجالات المختلفة للصحة العامة من الحكومات والمجتمع المدني والصناعات الطبية والصيدلانية وغيرها.

ووقع الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، على هامش الدورة وبحضور عالية الشحي، باسم الدولة على الاتفاق العالمي لمنظمة الصحة العالمية الرامي إلى المُضي قدماً صوب تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030.

ويهدف هذا الاتفاق العالمي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويتماشى مع أهداف والتزامات غيره من الاتفاقيات المبرمة مع الحكومات، علاوة على خطة عمل أديس أبابا التي تهدف إلى مواجهة تحدي التمويل، وإيجاد بيئة مواتية للتنمية المستدامة على مختلف الأصعدة في ظل روح الشراكة والتضامن العالميين.

ويشمل هذا النهج تعزيز الحوار بشأن السياسات بين السلطات الحكومية والقطاع الصحي وجميع أصحاب المصلحة المعنيين، من أجل ضمان تحقيق التنسيق والمواءمة في الجهود الرامية إلى تعزيز النُظم الصحية على الصعيد العالمي والإقليمي والوطني وإقامة الروابط المناسبة مع القطاعات الأخرى.

وستُقدم منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي من جانبهما دعماً في مجال أعمال الأمانة إلى الشراكة الصحية الدولية من أجل تحقيق التغطية الصحية العالمية الشاملة 2030.