شرطتا أبوظبي ودبي تنقذان حياة شخص تعطل مثبت سرعة مركبته

أنقذت شرطة أبوظبي حياة شخص فقد السيطرة على قيادة مركبته على شارع الشيخ مكتوم بن راشد في منطقة الرحبة باتجاه دبي نتيجة لعطل في مثبت السرعة، عند معدل 130 كيلو متر في الساعة.



وأوضح العقيد محمد سالم الشحي مدير ادارة المناطق الخارجية في مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية أنه وفور تلقي البلاغ من مركز العمليات بشرطة أبوظبي، تم التنسيق مع شرطة دبي في إطار تفعيل مبادرات مجلس الريادة الأمني والتعاون المشترك بين الجهتين لتأمين خط سير المركبة، والتواصل مع السائق وتزويده بتعليمات السلامة، وربط حزام الأمان وإستخدام الأربع إشارات.



وأشار النقيب عيسى الغفلي مدير فرع الضبط المروري بمرور الرحبة، أنه تم التواصل مع قائد المركبة لتهدئته، وتقديم عدة حلول للسيطرة على مركبته، إلا أن جميعها باءت بالفشل، وعليه قامت احدى الدوريات بالسير أمامه وبنفس السرعة، والطلب من سائق المركبة صدم الدورية التي تسير أمامه بشكل صدمات خفيفة، حتى نجحت محاولة تعطيل مثبت السرعة، وايقاف المركبة خارج الطريق وتقديم المساعدة اللازمة له.

وأكد جاهزية مديرية المرور والدوريات للتعامل مع كافة الحالات، والمواقف الطارئة لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للجمهور بصورة مستمرة وعلى مدار الساعة، داعياً قائدي المركبات إلى إجراء الصيانة الدورية والمستمرة لمركباتهم وبصفة خاصة المستوردة من خارج الدولة لتفادي حدوث مثل تلك المواقف، متمنياً السلامة لكافة مستخدمي الطريق.