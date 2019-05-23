رصد معدلات انتشار أمراض السمنة والسكري والقلب في الدولة

هزاع أبوالريش (أبوظبي)

أطلق مركز أبحاث الصحة العامة في جامعة نيويورك أبوظبي، دراسة بعنوان: «مستقبل صحي للإمارات»، تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وبحضور الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان الإنسانية والعلمية، بهدف التعرف إلى الأسباب الكامنة وراء ارتفاع معدلات انتشار أمراض السمنة والسكري وأمراض القلب في الدولة مقارنة بالعالم.

ودعا المركز جميع مواطني دولة الإمارات إلى المشاركة في الدراسة العلمية التي يتم من خلالها بناء مستقبل صحي لمجتمعاتنا ولأجيالنا المقبلة، إذ شارك في الدراسة أكثر من 6,500 مواطن، حيث إن إجمالي الأشخاص المستهدفين فيها هو 20 ألف مواطن ومواطنة، تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 40 عاماً، بحلول عام 2021.

وأكدت عائشة الحامز، مديرة أبحاث الصحة العامة في جامعة نيويورك أبوظبي وعضو الفريق البحثي في الدراسة، أن نتائج الدراسة ستساعد على فهم العوامل المؤثرة على صحة الفرد في المجتمع وعلاقتها مع أنماط الأمراض، كما ستساعد في رفع القدرات البحثية الوطنية، بل وتعزيز ثقافة التعاون بين الباحثين في المؤسسات الأكاديمية وغير الأكاديمية في دولة الإمارات.

وأضافت: يتوقع أن تؤدي نتائج الدراسة إلى العديد من الفوائد المباشرة وغير المباشرة، وقد تقدم نتائج الدراسة معلومات قيمة لتطوير طرق أفضل للوقاية، والتشخيص، واستراتيجيات العلاج للأمراض المزمنة لمجتمعاتنا ولأجيالنا المستقبلية، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار في الدولة.

كما توفر «دراسة مستقبل صحي للإمارات» فوائد مهمة للمجتمع الإماراتي، وذلك من خلال جودة وكمية المعلومات التي تجمعها من أجل الوصول إلى معرفة تفصيلية عن طريق الإجابة على أسئلة الاستبيان.

وتتعاون دراسة «مستقبل صحي للإمارات» مع عدد من المؤسسات، ومنهم: دائرة الصحة – أبوظبي، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية – صحة (بما في ذلك مدينة الشيخ خليفة الطبية وبنك الدم أبوظبي وبنك الدم الإقليمي-العين)، ومستشفى زايد العسكري، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة زايد، وجامعة خليفة، وEBTIC، كليات التقنية العليا – الإمارات العربية المتحدة، وهيلث بوينت، وكليفلاند كلينك أبوظبي، مركز العاصمة للفحص الصحي، وضمان وجامعة نيويورك الطبية. ويمكن للراغبين في المشاركة في الدراسة من خلال التسجيل عبر زيارة الموقع الإلكتروني للدراسة (UAEHealthyfuture.ae) وحجز موعد في أحد مراكز التقييم. وتعد «دراسة مستقبل صحي للإمارات» دراسة طويلة المدى، حيث ستتم متابعة صحة المشاركين على مدى عدة سنوات، وذلك عبر أخذ عدد من القياسات البدنية، وعينات الدم، والبول، والمضمضة بشكل دوري.