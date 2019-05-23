الحكام يواصلون تقبل التهاني بشهر رمضان

إمارات الدولة (وام)

واصل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، مساء أمس بقصر البديع العامر، تقبل التهاني والتبريكات بشهر رمضان الفضيل من الشيوخ وكبار رجالات الدولة والمسؤولين وسفراء عدد من الدول الصديقة وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين والجاليات العربية والإسلامية ووفود الجهات الحكومية والأكاديمية.

وأعرب المهنئون عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة الإسلامية العزيزة على قلوب المسلمين، راجين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة ودوام العافية وعلى دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبالات الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وعدد من الشيوخ وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، ورؤساء الدوائر والمؤسسات المحلية.

وواصل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان استقبال الشيوخ ورؤساء ومديري الدوائر الحكومية وكبار المسؤولين ورجالات الدولة وجموع المهنئين الذين توافدوا إلى قصر الزاهر مساء أمس، للسلام على سموهما بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتقدم مروان أحمد آل علي المدير العام لدائرة المالية في عجمان، ومستشارو ومديرو الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفو الدائرة، وراشد عبدالرحمن سلطان بن جبران السويدي مدير عام دائرة الموارد البشرية في عجمان ومديرو الإدارات ورؤساء الأقسام بأسمى آيات التهاني والتبريكات لسموهما بشهر رمضان المبارك، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليهما بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار.

وتقبل صاحب السمو حاكم عجمان وولي عهده التهاني والتبريكات من أعيان ووجهاء البلاد وأبناء القبائل وجموع المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية حيث بادلهما سموهما التهاني بشهر رمضان المبارك، وعبر الجميع عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، مبتهلين إلى المولى تبارك وتعالى أن يديم على دولة الإمارات وقادتها وشعبها نعمة الأمن والأمان.

حضر الاستقبالات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، واللواء سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، وحمد بن غليطة الغفلي السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان وطارق بن غليطة مدير مكتب الحاكم، ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين مساء أمس، بقصر سموه معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان الذي قدم لتهنئة سموه بشهر رمضان المبارك.

وتبادل صاحب السمو حاكم أم القيوين، ومعالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على القيادة الرشيدة باليمن والخير وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار.

كما تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ومن معالي حمد عبدالرحمن المدفع الأمين العام لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة.

وتقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الإسلامية العزيزة من الشيوخ والمواطنين وأبناء القبائل ورجال الأعمال والتجار ومدراء المؤسسات والشركات والمصانع العاملة بالدولة.

وأعرب المهنئون عن تهانيهم وأمنياتهم لسموه موفور الصحة والعافية ولشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبالات معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري، وراشد محمد أحمد مدير التشريفات بالديوان الأميري بأم القيوين وعدد من المسؤولين.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام مساء أمس، المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني بهذه المناسبة المباركة من معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، ومعالي الدكتور ثاني بن احمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، وراشد الراشد رئيس شركة أسمنت الكويت، وعدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال وجموع المهنئين من وجهاء وأعيان والمواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية. وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بموفور الصحة والعافية وعلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبالات الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي.