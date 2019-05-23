«قافلة الشواب» تشارك 600 أسرة ويتيم فرحة العيد

عمر الحلاوي (العين)

أعلنت مبادرة «قافلة الشواب» برعاية مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الإنسانية والخيرية، توزيع كسوة العيد ودعم مادي وهدايا لنحو 600 من كبار المواطنين والأيتام في دور الرعاية، بالإضافة للرعاية المنزلية، بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وذلك في مدينة العين من ضمن 13 محطة تزورها القافلة، وتضم الأطفال الأيتام، وقد استقبل القافلة مجلس الشيخ محمد بن ركاض العامري عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي، مساء أمس الأول، بحضور صالح علي رئيس قسم المساعدات الخارجية في مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية، والمستشار عبدالله الكعبي.

وقال يوسف العبيدلي منسق عام مبادرة قوافل الشواب، إن المبادرة جزء من رد الجميل للآباء المؤسسين وتوعية الجيل الناشئ بجهوده في بناء الدولة وتحمل المصاعب، حيث تنتقل القافلة بين كل مناطق الدولة، كما أنها أضافت محطتين جديدين للمرة الأولى خارج الدولة في مملكة البحرين، لافتاً إلى أن برنامج القافلة خلال شهر رمضان يشتمل على عدد من الزيارات لدور الرعاية، وزيارة عدد من المجالس الرمضانية، وتخصيص أيام للأيتام في مجالس نسائية، بالإضافة لمحطات كبيرة تجمع كل المشاركين.

وأضاف أن مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وفرت للمبادرة قاعات «البيت متوحد» في جميع إمارات الدولة، مشيراً إلى أن المبادرة خلال شهر رمضان ستوزع كسوة العيد على 600 من كبار المواطنين والأيتام.