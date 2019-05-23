حمدان بن زايد يزور محمد المنصوري

أبوظبي (وام) زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، محمد علي الشدي المنصوري مدير عام بلدية منطقة الظفرة وذلك في منزله بأبوظبي.

وتبادل سموه الأحاديث الودية التي تجسّد عمق الروابط التي تجمع القيادة الحكيمة بأبناء الوطن والحرص على التواصل معهم والالتقاء بهم.

رافق سموه خلال الزيارة أحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

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