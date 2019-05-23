سيف بن زايد يحث الطلبة الموهوبين على مضاعفة الجهود خدمة للوطن

أبوظبي (وام)

استقبل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 100 طالب موهوب من خريجي مبادرة «موهبتنا 2018 وربيع 2019» التي أطلقها «صندوق الوطن» تزامناً مع خطته للخمس سنوات 2019- 2024، «البرنامج التعليمي المبتكر لدعم الطلاب الموهوبين وذوي الأداء العلمي المتقدم». وهنأ سموه الطلبة الموهوبين على تفوقهم الأكاديمي، حاثاً إياهم على بذل المزيد من الجهود للحفاظ على إنجازاتهم والإسهام في خدمة الوطن.

وحققت مبادرة موهبتنا منذ إطلاقها العديد من النجاحات والإنجازات على مستوى الطلبة من أصحاب المواهب والقدرات العلمية.. فقد تمكن الطلاب في المرحلة العمرية من 11 إلى 14 سنة من تحقيق نتائج علمية ورفع درجاتهم في امتحانات المستوى الجامعي من 7% إلى 71%، ما يتخطى مرحلتهم العمرية بأكثر من 6 سنوات، وهو ما يجعل مبادرة «موهبتنا» من أنجح البرامج التعليمية في الدولة.

وعمل صندوق الوطن وبالتعاون مع عدد من الهيئات والمؤسسات على إنجاح هذه المبادرة الرائدة التي ترسخ قيمة العلم والعمل في المجتمع وتشكل النواة الحقيقية لجيل مبتكر يعي التحديات الوطنية والعالمية ويعمل على بناء المستقبل وتحسين جودة حياة الأفراد. وتضمنت «موهبتنا» برنامجاً صيفياً لمدة أسبوعين في مركز «جون هوبكنز» للمواهب والشباب، حيث تم تدريس أربع دورات تعليمية وتدريبية شملت مجالات التصميم الهندسي وعلوم الطيران وعلم التشفير والرياضيات، كما تضمنت تحدياً في مجال الصناعة لمدة 4 أشهر تحت إشراف الجامعات وشركاء الصناعة في الإمارات العربية المتحدة. وتستهدف المبادرة في عامها الثاني الطلبة من أصحاب والمواهب والقدرات من الصف السادس حتى الحادي عشر في المدارس الحكومية والخاصة من خلال سلسلة من الاختبارات وفقاً لمعايير معتمدة في عدة مجالات حيوية على رأسها الرياضيات وعلوم المستقبل.

وتنتقل مبادرة موهبتنا هذا العام إلى مرحلة أخرى نوعية من اكتشاف الطلبة الموهوبين وصقل مهاراتهم العلمية، وذلك من خلال مساهمة صندوق الوطن في اكتشاف 2000 من الطلبة الموهوبين في نهاية عام 2020 إضافة إلى إنشاء «صندوق الوطن» سجلاً وطنياً للطلاب الموهوبين وتطويره باستمرار من خلال البرامج المتخصصة.. والتأكد من التحاق 60% على الأقل من الطلبة الموهوبين إلى جامعات عالمية رائدة على أن يدرس 50% منهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وهي المجالات التي تواكب رؤية واستراتيجيات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورفاه المجتمع في المستقبل إضافة إلى تلبية متطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل القائمة على التكنولوجيا والعلوم المتقدمة.

وقال محمد القاضي مدير عام صندوق الوطن «تخطط المبادرة في عامها الثاني إلى إحداث نقلة نوعية في مجال اكتشاف وتدريب الطلاب الموهوبين من خلال التأكيد على اكتشاف الطلبة الموهوبين في سن صغيرة وتأهيلهم بالشكل المناسب ووضعهم على الطريق الصحيح ما يعد نواة حقيقية لجيل من العلماء والمبتكرين لدولة الإمارات على غرار علماء غيروا وجه العالم».

وأضاف «نحن على ثقة بدعم قيادتنا الرشيدة لجهودنا من خلال تشجيعهم المستمر لنا وتذليل كافة السبل لإنجاح أهدافنا الرامية إلى الانتقال بدولة الإمارات إلى آفاق غير مسبوقة من العلم وتطبيقات العلوم المتقدمة لمواجهة التحديات».