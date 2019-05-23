سيف بن زايد يستقبل وفد جمعية المعلمين

أبوظبي (وام) استقبل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وفد جمعية المعلمين. وتبادل سموه والحضور خلال اللقاء الذي جرى في قصر البطين التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، راجين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على دولة الإمارات وقيادتها وشعبها بالخير والبركات، وأن يديم عليها نعم الأمن والأمان والازدهار. وأعرب الوفد عن شكره وتقديره للاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالمنظومة التعليمية الشاملة لتطوير التعليم بمراحله كافة باعتباره الاستثمار الأمثل لمواكبة مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة والرهان الحقيقي للانتقال إلى المستقبل.

وتولي دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية خاصة للمعلم لدوره البالغ الأثر في بناء العقول وتنمية المهارات وقدرته على ترسيخ منظومة تعليمية وتربوية وقيمية.. ويؤدي المعلمون دوراً محورياً في بناء الأجيال وتطوير قدراتهم لخدمة أوطانهم ومجتمعاتهم وجعلهم صناع الأمل في المستقبل.

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