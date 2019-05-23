طحنون بن محمد يعزي محمد الشامسي في وفاة نجله

العين (وام) قدم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان مساء أمس، واجب العزاء إلى محمد علي مصبح الشامسي في وفاة نجله «علي» رحمه الله.

وأعرب سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان خلال زيارته مجلس العزاء في مجلس الروضة بمدينة العين عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء الشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان.

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