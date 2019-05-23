سلطان الجابر يفتتح نادي المراسلين الأجانب

أبوظبي (الاتحاد) افتتح معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة - رئيس المجلس الوطني للإعلام، مساء أمس الأول «نادي المراسلين الأجانب في الإمارات»، وذلك في منطقة صانعي الإعلام twofour54 بأبوظبي.

وسيوفر النادي منصة تجمع كافة المراسلين والإعلاميين من ممثلي المؤسسات الإعلامية الإقليمية والعالمية في دولة الإمارات، ويمنحهم أداة إضافية تسهم في التعريف بالصورة الكاملة للأنشطة والفعاليات والإنجازات في الدولة، بما في ذلك السياسات الحكومية في شتى المجالات، والأنشطة الفكرية والثقافية والفنية، والبحث العلمي والأكاديمي، والاقتصاد والتجارة والسياحة وغيرها.

حضر حفل الافتتاح، منصور إبراهيم المنصوري، مدير عام المجلس الوطني للإعلام، إلى جانب المراسلين والإعلاميين من ممثلي المؤسسات الإعلامية العالمية والإقليمية في دولة الإمارات، ومديري أبرز النوادي الصحفية حول العالم، إضافة إلى مديري ورؤساء تحرير والعاملين في أهم المؤسسات الإعلامية.

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: «من خلال الاستراتيجيات والبرامج المتكاملة التي اعتمدتها القيادة الرشيدة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في شتى المجالات، حقق قطاع الإعلام في دولة الإمارات تقدماً كبيراً في التغطية الإعلامية والصحفية، محلياً وإقليمياً وعالمياً.

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