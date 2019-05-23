«الوطني الاتحادي»: منح الأولوية لطلبات السكن والخدمات والمساعدات الاجتماعية لـ «كبار المواطنين»

ناصر الجابري (أبوظبي)

وافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون «كبار المواطنين»، والذي يمنح مصلحة كبار المواطنين أولوية وأفضلية، من خلال صفة الاستعجال بدعاوى النفقة، وطلبات المسكن، والمعاملات والمساعدات الاجتماعية، واستخدام النقل والإغاثة والطوارئ، والمشاركة في الأنشطة والخدمات الصحية والمتنزهات والحدائق.

وأكدت وزارة تنمية المجتمع أنها أصدرت نحو 16 ألف بطاقة «مسرة» المخصصة لكبار المواطنين، كما ساهمت في رفع عدد الأسر المنتجة التي وصلت إلى 2560 أسرة منتجة مواطنة، بإجمالي دخل وصل إلى 42 مليون درهم، حيث قدمت الوزارة لهم فرصة المشاركة في 1624 معرضاً ومنفذاً تسويقياً لهم.

جاء ذلك، خلال الجلسة الـ 16 من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الـ 16 للمجلس الوطني الاتحادي بمقره في أبوظبي، والتي استمرت حتى ساعات الصباح الأولى أمس، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، وبحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، وحمد عبيد المنصوري مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات.

وأدانت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، في الكلمة الافتتاحية للجلسة، حادث التخريب المتعمد لـ 4 سفن تجارية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، وكذلك الهجوم الإرهابي الذي نفذته ميلشيات الحوثي الانقلابية بطائرات مفخخة من دون طيار، واستهدف محطتي ضخ لخط أنابيب النفط في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأكدت معاليها أن هذا العمل الإرهابي الجبان إنما يؤكد خطورة التوجهات العدائية لهذه الميلشيا الإرهابية التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، كما نؤكد دعم الإمارات كافة الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية الشقيقة لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، انطلاقاً من أن أمن الإمارات والسعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة هو تهديد للأمن والاستقرار في دولة الإمارات.

وأشادت معاليها بالدور التاريخي والقوي الذي يلعبه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في توحيد الصفوف والحفاظ على مصالح الأمتين العربية والإسلامية ودفاعه الثابت والقوي عن أمن المنطقة وحمله لراية الحزم والعزم والتي تحت ظلها تنعم شعوبنا بالأمن والأمان والاستقرار وتطمئن على مستقبل أوطانها واستقراراها، والاستراتيجية الشاملة الطموحة للمملكة، والتي تقود ريادة التنمية والتطوير.

البيئة

من جهته، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، رداً على سؤال سالم عبيد الشامسي، عضو المجلس، حول الإجراءات التي تقوم بها الوزارة للتأكد من عدم تضرر قوارب صيد المواطنين من دخول القوارب الأجنبية إلى موانئ الدولة، أن التشريعات المنظمة والمعمول بها في الدولة لا تسمح لقوارب الصيد الأجنبية بممارسة نشاطها في مياه الصيد بالدولة، حيث تبذل الجهات المختصة جهوداً كبيرة في مجال حماية المياه الإقليمية والمرافق البحرية للدولة.

وأوضح معاليه أن كمية استهلاك الصيد المحلي تصل إلى 70 ألف طن سنوياً من إجمالي 220 ألف طن، وهو ما يعود إلى الارتفاع السكاني المستمر وما يواكبه من ضرورة لتوفير الكميات الكبيرة التي توفر حجم الطلبات، حيث إن دخول كميات الأسماك المستوردة يعد أمراً طبيعياً مثل مختلف القطاعات الأخرى.

ورداً على سؤال آخر من قبل حمد الرحومي، عضو المجلس، حول إجراءات وزارة التغير المناخي والبيئة للحد من أضرار استخدام الدهون المهدرجة في الأغذية المصنعة على صحة المستهلك، أكد معاليه أن الوزارة تولي اهتمامها بالسلامة الغذائية، بهدف ضمان تداول منتجات سليمة وصالحة للمستهلك والارتقاء بمستوى السلامة الغذائية في الدولة إلى أفضل المعايير والممارسات العالمية، حيث تتولى الوزارة دوراً قيادياً ومسؤولية وضع السياسات والاستراتيجيات والتشريعات اللازمة لضمان سلامة الغذاء.

ولفت معاليه إلى أنه تم تحديث اللوائح الفنية المعنية بالتشريعات المعنية بالأغذية وتم التحديث عام 2017، وهناك قرار لمجلس الوزراء بفرض غرامات وعقوبات على غير الملتزمين بهذه الإجراءات، كما تم تطوير برنامج لدعم دخول أية مواد غذائية قبل خضوعها لنظام محلي معمول به، وهناك عمليات وإجراءات تجاه أية منشأة لم تتقيد بالقوانين.

ورداً على سؤال آخر من قبل سالم النار الشحي، عضو المجلس، حول البرامج التي اتخذتها الوزارة لرفع مساهمة قطاع العسالين، أوضح معاليه أن الوزارة ستنتهي قريباً من إعداد سياسة وطنية تعنى بتطوير قطاع العسل في الدولة، حيث تم التنسيق مع 20 جهة لتطوير السياسة، نظراً لأهميته باعتباره من أهم القطاعات الحيوية ضمن محاور، منها المراعي والمحميات والتدريب والتوعية وأنواع العسل.

وبين معاليه أنه تم البدء في المراعي ومحميات الاستزراع المحلي والأشجار المعنية بإنتاج العسل، حيث تدعم الوزارة 100 نحال من المتخصصين في هذا المجال، كما تم إصدار عدة قرارات للتقليل من وجود شجرة الداماس التي لها التأثير السلبي على نوعية العسل إذا تغذى عليها النحل، كما تم تطوير مجموعة من الملتقيات والمنتديات الخاصة بإشراك العسالين، إضافة إلى إيجاد المسابقات التي تخصص لها مكافآت مالية لتشجيعهم.

تنمية المجتمع

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، رداً على سؤال من قبل المهندسة عزة بن سلمان، عضو المجلس، حول دور الوزارة في توعية وتثقيف المجتمع باختصاصاتها ونشاطاتها المختلفة في مجال التنمية، أن الوزارة تدرك دورها الهام المتمثل في العناية بفئات مجتمعية مختلفة، حيث تقع عليها مسؤولية وطنية باعتبارها وزارة خدمية، لذلك نحرص على الوصول لأفراد المجتمع من كبار المواطنين وأصحاب الهمم وجمعيات النفع العام.

وأوضحت معاليها أن الوزارة تقوم بالإشراف على 227 جمعية ومؤسسة أهلية ذات نفع عام وتتابع أعمالها وجمعياتها العمومية، كما وصل عدد المتطوعين في المنصة الوطنية للمتطوعين إلى نحو 400 ألف شخص، حيث تم إنجاز 3 ملايين ساعة تطوعية من خلال ما يزيد على 7 آلاف فرصة تطوعية، كما تشرف الوزارة على 7 مراكز خاصة بالإدارة والتأهيل لأصحاب الهمم، إضافة إلى 65 مركزاً خاصاً لأصحاب الهمم، كما تم إصدار 21 ألف بطاقة لأصحاب الهمم.

وبينت معاليها أن الوزارة أصدرت 15922 بطاقة «مسرة» المخصصة لكبار المواطنين، كما ساهمت في رفع عدد الأسر المنتجة التي وصلت إلى 2560 أسرة منتجة مواطنة بإجمالي دخل وصل إلى 42 مليون درهم، حيث قدمت الوزارة لهم فرصة المشاركة في 1624 معرضاً ومنفذاً تسويقياً لهم.

كبار المواطنين

من جهته وافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون «كبار المواطنين» والذي يعرف مصطلح «كبار المواطنين» بأنه كل من يحمل جنسية الدولة ويبلغ من العمر 60 عاماً فما أكثر، بينما توقعت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، تعديل الفئة العمرية المشمولة بكبار المواطنين في حال تعديل سن التقاعد أياً كان في حالة صدوره من الجهات المعنية.

وحدد مشروع القانون الذي استعرضته المهندسة عزة سليمان بن سليمان، مقرر لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، التزامات وزارة تنمية المجتمع المتمثلة في التعاون مع الجهات ذات الصلة في وضع الخطة العامة لتنفيذ السياسات اللازمة لتطوير وتنمية كبار المواطنين والعمل على تقوية التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية بخصوصهم وإعداد تقرير سنوي وطني حول الجهود المبذولة، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات لكبار المواطنين والقائمين عليهم والمخالفات الصادرة ضدهم والخدمات المقدمة لهم والأبحاث والدراسات المتطورة المتعلقة بهم.

ونص مشروع القانون على قيام وزارة تنمية المجتمع بتوفير الوسائل اللازمة لسرعة تلقي الشكاوى من قبل كبار المواطنين وتوفير التأهيل المناسب للمرحلة السابقة للمقبلين على مرحلة كبار المواطنين، وإنشاء مؤسسات كبار المواطنين الحكومية والإشراف على كافة مؤسسات الرعاية والترخيص والموافقة على المؤسسات الخاصة منها. وفقاً للمادة 4 من مشروع قانون كبار المواطنين، فإنه تتخذ وزارة تنمية المجتمع كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان حماية كبار المواطنين من التعرض للعنف أو الإساءة، واتخاذ إجراءات الحماية الفورية لوقف استمرار العنف والإساءة، إضافة إلى توفير المساعدات المناسبة لكبار المواطنين الذين تعرضوا لأي شكل من أشكال العنف أو الإساءة.

وحددت المادة 7 من مشروع القانون التزام وزارة تنمية المجتمع والجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة على توفير الخدمات المجتمعية وتشمل مؤسسات كبار المواطنين وأندية ومراكز مجتمعية ووحدات خدمات ورعاية متنقلة، بينما ألزمت المادة 8 من المشروع توفير التأمين الصحي لكبار المواطنين، بما يشمل التمريض المنزلي واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ حياة كبار المواطنين في الحالات التي يتعذر فيها موافقتهم.

ونصت المادة 10 على جعل مصلحة كبار المواطنين أولوية وأفضلية، من خلال صفة الاستعجال بدعاوى النفقة وطلبات المسكن والمعاملات والمساعدات الاجتماعية، واستخدام النقل والإغاثة والطوارئ، والمشاركة في الأنشطة والخدمات الصحية والمتنزهات والحدائق، كما تم تحديد الصلاحية لمجلس الوزراء أو الحكومات المحلية بإصدار قرار بالإعفاء أو التخفيض من رسوم الخدمات الإدارية التي تقدمها الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وضوابط ذلك الإعفاء. وألزمت المادة 13 من المشروع كل شخص علم بوقوع عنف أو إساءة على كبار المواطنين بإبلاغ وزارة تنمية المجتمع أو الجهات المختصة أو أقرب مركز شرطة فوراً، حيث لا يجوز الإفصاح عن هوية من قام بالإبلاغ دون موافقته، ويحظر الكشف عن هوية جميع أطراف الواقعة في بلاغات أو قضايا العنف أو الإساءة على كبار المواطنين،

ووفقاً للمادة 14 تشمل التزامات أسرة كبار المواطنين العناية به، خصوصاً رعاية غير القادر على رعاية نفسه وتوفير النفقة اللازمة لتغطية حاجياته والتعامل مع مؤسسات كبار المواطنين، إضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحمايته من الإساءة أو العنف، وتوفير شروط السلامة العامة في المنزل الذي يقيم فيه، وإخطار وزارة تنمية المجتمع أو الجهة المختصة أو أقرب مركز شرطة فوراً في حال وفاة كبار المواطنين، أو غياب غير القادر على رعاية نفسه عن محل الإقامة، أو تغيير محل الإقامة.

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القانون يغلظ العقوبة على المخالفين والغرامة تصل إلى مليون درهم

وفقاً لمشروع القانون، تنشأ وحدات حماية كبار المواطنين لدى كل من وزارة تنمية المجتمع والجهة المختصة، يعمل بها اختصاصيون لهم صفة الضبطية القضائية وتتوافر فيهم الشروط المناسبة، وذلك تبعاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وغلظ مشروع القانون العقوبات، حيث يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهــم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو شغل أو أدار مؤسسة كبار المواطنين بالمخالفة لأحكام هذا القانون، كما يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تولى أمراً من أمور كبار المواطنين وامتنع عن القيام بفعل تقتضيه الرعاية اللازمة لهم، أو قام بفعل يتعارض مع هذه الرعاية وترتب عليه إلحاق ضرر بكبير المواطنين.

وطبقاً لمشروع القانون، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، القائم بتقديم خدمة لكبير المواطنين غير القادر على رعاية نفسه أو القائم على رعايته الذي ارتكب ضده عنفاً أو إساءة، كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عنفاً أو إساءة بكبير المواطنين غير القادر على رعاية نفسه.

ووفقاً لمشروع الفانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بوقوع أي من جرائم العنف أو الإساءة، ولم يبلغ فوراً وزارة تنمية المجتمع أو الجهة المختصة أو أقرب مركز شرطة، وأفصح عن هوية من قام بالإبلاغ عن جريمة ضد كبير المواطنين غير القادر على رعاية نفسه من دون موافقة المبلغ، أو أفصح عن هوية أطراف الوقائع المتعلقة بتلك الجرائم.

وحسب مشروع القانون، تنقضي الدعوى الجزائية في الجرائم محل القانون بالتصالح قبل صدور حكم بات فيها، ويتعين لإتمام التصالح موافقة المجني عليه ووزارة تنمية المجتمع أو الجهة المختصة، فيما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط التصالح.

«تنظيم الاتصالات»: الرقابة على «الببجي» ليس من صلاحيات «الهيئة»

أوضح حمد عبيد المنصوري، رداً على سؤال ناعمة الشرهان، عضو المجلس، حول جهود الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات لمواجهة إدمان الكبار والصغار على الألعاب الإلكترونية خاصة لعبة «الببجي»، أنه ليست من صلاحيات الهيئة الرقابة على الألعاب الإلكترونية وتصنيفها، بل تعمل على تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة بالحجب من قبل جهات الاختصاص، حيث تقوم الهيئة بالتنسيق مع مشغلي الاتصالات للحظر عند وجود الطلب بذلك.

وأشار إلى وجود 3 طرق تنتهجها الهيئة في التعامل مع موضوع الألعاب الإلكترونية، وتشمل التصنيف العمري الصادر من المجلس الوطني للإعلام، وخاصية التحكم الأبوي التي تم إطلاقها مع عدد من الجهات لتحديد التصنيف المتاح في الجهاز الذكي والتحكم بساعات الاستخدام، إضافة إلى البرامج التوعوية وورشات العمل التي تعنى بتثقيف أولياء الأمور حول كيفية التعامل ضمن المحيط الأسري حول الموضوع.

ولفت إلى أن الهيئة قامت في آخر عامين بتدريب 10 آلاف طفل ويافع، كما تم تدريب 700 ولي أمر، وتنظيم 20 جلسة نقاشية وتأهيل 100 مدرب لتقديم التوعية للأطفال حول مخاطر الألعاب الإلكترونية. كما تم إطلاق مخيم الابتكار وعدد من الحملات المتعلقة بالتعريف حول الابتزاز الإلكتروني، إضافة إلى المقاطع التوعوية التي حققت 10 ملايين مشاهدة والمحاضرات التوعوية التي وصلت إلى 27 محاضرة توعوية.