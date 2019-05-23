الامارات | شرطة أبوظبي توزع سلالاً غذائية على العمال

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي توزع سلالاً غذائية على العمال والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وزعت إدارة شرطة أمن مطار أبوظبي، في مديرية شرطة أمن المنافذ والمطارات بقطاع شؤون الأمن والمنافذ في شرطة أبوظبي، عدداً من السلال الغذائية على العمال في المديرية، ضمن مبادرة «المير الرمضاني».
وتضمنت السلال مجموعة من المواد الغذائية الرئيسة، التي يحتاجها الصائم، وأسهمت في تخفيف أعباء العمال، وتغطية احتياجاتهم ومتطلباتهم اليومية، خلال الشهر الفضيل.
وأفاد مدير إدارة شرطة أمن مطار أبوظبي، العقيد محمد عبيد الظاهري، بأن المبادرة تعزز روح العطاء، وعمل الخير والتكافل والتراحم، في شهر الخير.
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