"محمد بن راشد للفضاء" يفتح باب التسجيل في مؤتمر المهنيين الشباب

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الرابعة من "مؤتمر المهنيين الشباب في مجال الفضاء 2019" (YPS) الذي سينظم في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر المقبل في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض. يهدف المؤتمر وهو مبادرة رائدة أطلقها برنامج معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE العالمي إلى جمع العلماء والمهندسين والقادة في مجال الفضاء والوكالات العالمية المعنية بقطاع الفضاء مع الشباب لمناقشة البحوث الاستكشافية وأحدث الابتكارات وآخر التطورات وتقنيات الفضاء الناشئة.

وكانت دولة الإمارات ممثلة بمركز محمد بن راشد للفضاء فازت باستضافة النسخة الرابعة من المؤتمر خلال دورته الثالثة، التي عقدت العام الماضي في مدينة برشلونة الإسبانية.

وأشار سعادة يوسف حمد الشيباني، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، إلى أن استضافة الإمارات ممثلة بمركز محمد بن راشد للفضاء لهذا المؤتمر العالمي يؤكد المكانة العالمية التي وصلت إليها الدولة في مجال الفضاء والإنجازات المتميزة، التي حققتها الكوادر الإماراتية الشابة في هذا القطاع الواعد، مؤكداً أن المؤتمر العالمي يعد فرصة مهمة للشباب المهتمين بقطاع الفضاء لتكوين رؤية شاملة حول علوم وهندسة وتقنيات الفضاء والالتقاء بالمختصين والخبراء من مختلف أنحاء العالم والتواصل مع الخبراء والمختصين من جميع أنحاء العالم لفهم متطلبات قطاع الفضاء والتعرف إلى أحدث التقنيات والفرص المتاحة في هذا القطاع.

وقال الشيباني إن استضافة "مؤتمر المهنيين الشباب في مجال الفضاء" في دبي يأتي ضمن استراتيجية مركز محمد بن راشد للفضاء في دعم رؤية القيادة الرشيدة لإعداد كفاءات إماراتية تواصل مسيرة الابتكار التقني والبحث العلمي في علوم وتقنيات الفضاء لتعزيز دور تقنيات الفضاء المتطورة في إيجاد حلول للتحديات، التي تواجه البشرية إضافة إلى المساهمة في تحقيق الخطط الاستراتيجية الطموحة للدولة في مجال استكشاف الفضاء وبناء كفاءات وطنية تسهم في تطوير قطاع الفضاء كأحد القطاعات التنموية الجديدة في الاقتصاد الوطني.

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من جهته، أفاد المهندس عدنان الريس، مدير برنامج المريخ 2117 في مركز محمد بن راشد للفضاء، أن المركز يسعى من خلال استضافة هذا المؤتمر العالمي إلى استقطاب الخبرات المحلية والعالمية في مكان واحد لإثراء المعرفة بعلوم الفضاء وتقنياته لدى الشباب الإماراتي والعربي والمهتمين بعلوم الفضاء حيث يتيح المؤتمر للشباب مناقشة عدد من المواضيع القيّمة في صناعة الفضاء مثل الاتجاهات والبحوث الاستكشافية الحديثة واستخدام الذكاء الاصطناعي لمراقبة الأرض وغيرها من المواضيع الهامة.

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وأشار إلى أن هذا المؤتمر، والذي يعقد لأول مرة في دولة عربية، يأتي ضمن مبادرات "برنامج المريخ 2117" الذي يهدف لإعداد كوادر علمية بحثية تخصصية إماراتية في مجال استكشاف الكوكب الأحمر وإيجاد حلول للتحديات التي تواجهنا على الأرض من خلال دراسة إمكانية العيش في الفضاء.

وقال المهندس سعيد المنصوري، رئيس مؤتمر المهنيين الشباب في مجال الفضاء 2019 "إن المؤتمر يعد فرصة عظيمة للشباب والمهتمين بمجال الفضاء يمكن من خلالها تبادل الأفكار والتعرف على أحدث التقنيات والفرص المتاحة في القطاع؛ وذلك من خلال لقاءات مع علماء ومهندسين ومتخصصين في قطاع الفضاء".

تجد الإشارة إلى أن مؤتمر المهنيين الشباب في مجال الفضاء 2019 يناقش عدة موضوعات تشمل دولة الإمارات العربية المتحدة والفضاء واستخدام تقنيات مراقبة الفضاء لحماية البيئة وتصميم وتطوير الأقمار الاصطناعية المكعبة /CubeSat/ واستخدام الذكاء الاصطناعي لمراقبة الأرض وتردد موجات الراديو في قطاع الفضاء، وإطلاق وتشغيل الأقمار الاصطناعية المخصصة لمراقبة ورصد الأرض.

ويندرج المؤتمر ضمن مبادرات مشروع المريخ 2117 والذي يحظى برعاية صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذراع التمويلي للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.

ويمكن للراغبين التسجيل عن طريق الموقع الالكتروني https://ypinspace.ae/ .