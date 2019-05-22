"تنظيم الاتصالات": 20 مليون مشاهدة لصفحات البوابة الرسمية للدولة

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وصول عدد مشاهدات صفحات البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات إلى أكثر من 20 مليون مشاهدة وعدد مستخدميها إلى ما يقارب 7.5 مليون مستخدم، فيما بلغ عدد الجلسات، التي قضاها المستخدمون على البوابة ما يقارب 12 مليون جلسة، خلال عامين من انطلاق نسختها الجديدة في أبريل 2017، وإثرائها بالمحتوى وإجراء التحديثات المستمرة عليها على مدار الساعة.

وقال سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة في هذا الشأن إن هذه الأرقام تعكس الحضور الإلكتروني للدولة في عصر التحول الرقمي وتؤدي البوابة دور العنوان الرسمي للدولة في عالم الشبكة المعلوماتية ويزورها كل من يهتم بمعرفة المعلومات عن الخدمات والمشاريع والسياسات والقوانين في دولة الإمارات.

وأضاف سعادته: " لقد ترسخت مكانة البوابة الرسمية لدولة الإمارات "حكومة.امارات" منذ أن أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في مايو 2011 ومع العمل الحثيث والمتواصل من فريق الهيئة على إثرائها وتعزيز محتواها أصبحت مصدراً معلوماتياً مركزياً يهم شرائح المجتمع كافة.

ومع إطلاق القيادة الرشيدة لمبادرة الحكومة الذكية في 2013 تعزز دور البوابة محطة متكاملة للخدمات والمعلومات الحكومية والمشاركة الإلكترونية بما يدعم مؤشر الخدمات الإلكترونية (OSI) الصادر عن الأمم المتحدة والذي يمثل أحد مؤشرات الأجندة الوطنية لدولتنا، وفي ضوء المكانة العالمية لدولة الإمارات أصبحت البوابة مرجعاً للراغبين في الحصول على معلومات عن دولة الإمارات من أنحاء العالم وبلغ عدد زائري البوابة من خارج الدولة أكثر من مليونين وسبعمائة ألف زائر.

وجاءت صفحة "الاستعلام عن التأشيرات ورسومها" في مقدمة الصفحات الأعلى مشاهدة، تلتها صفحة "ضريبة القيمة المضافة" ثم صفحة "قوانين وأنظمة العمل".

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وتعززت مكانة البوابة على محركات البحث حتى باتت تظهر في مقدمة نتائج البحث بالنسبة للعديد من الكلمات المفتاحية التي يستخدمها المتعاملون في بحثهم عن معلومات وخدمات تقدمها حكومة الدولة.

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وأظهرت الإحصاءات أن 82% تقريباً من المستخدمين يذهبون إلى البوابة عن طريق محركات البحث وأن 37% تقريباً منهم يأتون إليها من خارج الدولة معظمهم من الهند، والسعودية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، ومصر.

وفيما يخص اهتمامات مستخدمي البوابة فقد تركزت المصطلحات التي بحثوا عنها على محرك البحث الداخلي للبوابة في نطاق التأشيرات والوظائف والضرائب.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أعادت بناء البوابة وفق أحدث المعايير في أبريل 2017 حيث أجرت عليها الكثير من التحديثات لتتواءم مع أفضل الممارسات العالمية في خدمة المتعاملين.

كان فريق البوابة قد أجرى العديد من اختبارات تجارب المستخدمين لرصد احتياجاتهم وإدخالها ضمن متطلبات العمل للنسخة الجديدة وذلك في مجالات مثل المحتوى والتصميم وسهولة الوصول للمعلومات والخدمات لمختلف فئات المجتمع لا سيما أصحاب الهمم.

وفي مايو 2018 أطلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات حملة ترويجية تهدف إلى إثراء وتطوير محتوى البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات ليشارك المتعاملون والمستخدمون في تقديم الملاحظات والتعليقات على محتوى البوابة، واقتراح أي معلومات أو محتوى لا يجدونه عليها.

وحققت الحملة نتائج متميزة بعدما تلقى فريق إدارة محتوى البوابة خلال 2018 أكثر من 16 ألف مشاركة وإضافة وتحديث أكثر من 100 موضوع، وتمكن القائمون على البوابة من معرفة توجهات واحتياجات المستخدمين حتى يستطيعوا مواكبتها وتلبيتها.

ونظراً لنجاح الحملة، تقرر استمرارها خلال عام 2019 لتكون إحدى قنوات التواصل بين المتعاملين والقائمين على البوابة، والاطلاع دائماً على اهتمامات الناس وتوجهاتهم.