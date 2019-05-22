سنشري فاينانشال: تشكل أسعار البيتكوين استمرارية صعودية بينما ينتظر المضاربون لحظة الارتفاع للدخول في...

جاء في تعليق فيجاي فاليشا مدير المخاطر المالية كبير محللي السوق في شركة سنشري فاينانشال حول مستجدات الأسواق، يبدو أن الأسواق حصلت على استراحة بعد أن صرح سفير الصين لدى الولايات المتحدة بأنها على استعداد للتحدث مع الولايات المتحدة. يمثل هذا خروجًا عن الخطاب القاسي للقيادة العليا في الصين، ويبدو أنهم يتبعون نهجًا ذا مسارين. يبدو أن النهج الصعب هو بالنسبة للجمهور الصيني المحلي، أما بالنسبة للمفاوضات مع الولايات المتحدة، فإن النغمة تبدو أكثر عملية. أدت هذه الأخبار إلى جانب الإعفاءات الممنوحة لشركة هواوي إلى تحسين مشاعر المخاطر قليلاً. ومع ذلك، لا يزال الوضع لا يمكن التنبؤ به والأسواق تحركها الأخبار في الوقت الحالي. وفي الوقت نفسه، علق بنك الاحتياطي الفيدرالي بولارد أن الصين تبيع سندات الخزانة الأمريكية ليست تهديداً كبيراً لأن العوائد جذابة من وجهة نظر المشترين الآخرين. بالنسبة إلى SPX 500، يوفر مستوى الاختراق عند 2816 بالإضافة إلى المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 200 يوم البالغ 2776 دعمًا قويًا.

تشكل أسعار البيتكوين استمرارية صعودية على نمط مثلث متوازي الأضلاع عند النظر إلى الرسوم البيانية لكل ساعة بينما ينتظر المضاربون لحظة الارتفاع للدخول في مرحلة أخرى فوق منطقة المقاومة القوية عند 8300 - 8375. ومن ناحية أخرى، يستهدف الإيثيريوم الاختراق فوق مقاومة عالية بالقرب من منطقة 265 (بالقرب من الجلسة الصباحية المبكرة لآسيا لأعلى سعر اليوم 261.29). أشار تعليق فيجاي فاليشا من سنشري فاينانشال أنه ارتفع سعر بيتكوين SV بنسبة 125٪ منذ إغلاق الاثنين مع ارتفاع الأسعار إلى مستويات الـ 195 في جلسة الأمس. كان هذا على خلفية أخبار السوق بأن صاحب العملة المعدنية كريج رايت قد سجل مطالبات حقوق الطبع والنشر الأصلية للبتكوين لدى الحكومة الأمريكية. يتم تداول العملة في الوقت الحالي بالقرب من مستوى 109.30 وتتحقق معظم المكاسب بعد جلسة افتتاح السوق الأمريكية يوم أمس عند 4.30 مساءً (بالتوقيت الصيفي) بلغت القيمة السوقية لعملةBinance ما قيمته 4 مليارات دولار، حيث تم تداول العملات بالقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 32.9799