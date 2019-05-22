منتجع "سانت ريجيس السعديات" يقدم أشهى الحلويات التركية

ليس هناك أروع من متعة تناول قطعة شهية من الحلويات مع أفراد العائلة والأصدقاء، قضاء أروع الأوقات والاسترخاء وسط أجواء مثالية حافلة بالودّ والمحبة في منتجع سانت ريجيس السعديات.
ويفتخر المنتجع الفاخر بتقديم تجربة جديدة ولذيذة تتمثّل في عربة البقلاوة التركية المتجولة في اللاونج والتي تمتدّ حتى نهاية يونيو القادم. ويمكن للضيوف الاستمتاع يومياً ما بين الساعة 2-6 مساءً، بقطعة من حلوى البقلاوة التركية التي يسيل لها اللعاب مع الآيس كريم الشهية بسعر يصل إلى 60 درهم، والاسترخاء مع الأصدقاء في أجواء تعبق فيها موسيقى عازف القيثارة الحيّة.
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