الامارات | انتبه أيها السائق.. تطبيق ذكي يحلل سلوكك الخاطئ خلال قيادة المركبة

شكرا لقرائتكم خبر عن انتبه أيها السائق.. تطبيق ذكي يحلل سلوكك الخاطئ خلال قيادة المركبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتزم هيئة الطرق والمواصلات، في دبي، رصد سلوك السائقين في شوارع الإمارة، بهدف تحليل الأسباب والظروف التي تؤدي إلى ارتكابهم الممارسات الخاطئة، وذلك بغرض الوقوف على أهم الإجراءات المستقبلية الممكنة للحد من تلك الممارسات، بما يضمن رفع درجة السلامة المرورية على الطريق.

وقررت الهيئة جمع البيانات والمعلومات عن سلوك السائقين، عبر استخدام تطبيق ذكي، بإمكانه تخزين البيانات المطلوب تحليلها عن حالة السائق وأدائه، وتفاعله مع مستخدمي الطريق خلال قيادة المركبة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص بالهيئة، عبدالله يوسف آل علي، إن النظام المستخدم في التطبيق، سيتمكن من رصد سلوكيات سائقي المركبات في دبي، من حيث السرعة الزائدة أو الانحراف أو التوقف المفاجئ، وتابع أن التطبيق سيحول بيانات سلوك قيادة السائقين إلى خوادم النظام، التي بدورها ستحلل تلك البيانات عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لمعرفة حالات تجاوز السائقين، ومدى ارتباطها بأعمارهم، وأكثر الأوقات والأماكن حدوثاً لها، والخلفيات المهنية، الأمر الذي يعزز جهود البحث والتطوير.

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وأعلنت الهيئة، في بيان صحافي، عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة «تاتا» للخدمات الاستشارية المحدودة، لتعزيز التعاون في مجال البحوث والتطوير للرصد الذكي، عبر استخدام تجريبي لأنظمة تقنية لتحليل سلوكيات سائقي المركبات، عبر تحميل تطبيق ذكي.

وأوضح آل علي أن توقيع المذكرة يأتي في إطار تجريبي مدته ثلاثة أشهر، حيث يتم تحميل التطبيق الذكي Data Logger التابع للشركة على هواتف تعمل بنظام أندرويد، متضمنة الجهاز الملاحي GPS، وتسعة محاور IMU وذلك لفئات مختلفة من المتطوعين من سائقي الهيئة وطلبة الجامعات.

وأكد آل علي أن تطبيق النظام يأتي في إطار تحقيق أهداف الهيئة، الرامية إلى تعزيز سلامة الطريق والركاب والمشاة، عبر تجريب مختلف التقنيات والأنظمة الذكية.