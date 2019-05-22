كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ما هي أكثر 10 وظائف طلباً في الإمارات هذا العام؟

يعد المحترفون في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والتمويل من بين أكثر الموظفين الذين يبحث عنهم أرباب العمل في الإمارات هذا العام وفقًا لأحدث البيانات.

وكشف متخصصو التوظيف في Robert Half أن المحللين والمطورين والمديرين الماليين تصدروا قائمة الوظائف المطلوبة لعام 2019، حيث تركز الشركات بشكل متزايد على تحسين قدراتها الرقمية والتشغيل الآلي والتكنولوجيا الذكية.

ووفقًا لروبرت هاف، يمكن لمحللي التخطيط المالي الحصول على تعويض سنوي يتراوح بين 301 ألف درهم إلى 453000 درهم (82200 دولار إلى 123.500 دولار) في الشركات الكبرى في الإمارات. ويزداد الطلب عليهم لأن التنبؤ بالإيرادات وخفض التكاليف هي محور مهم للعديد من الشركات في المحاسبة والمالية.

وقال روبرت هاف: “إنهم حريصون على الحصول على الأفكار التي يحتاجون إليها للتخطيط وفقًا للأتمتة والتحول الرقمي في عام 2019”.

المطورين هم أيضًا على رأس القائمة، حيث يوجد عدد أكبر من الشركات الناشئة والشركات المالية في الإمارات. “الزيادة في عدد الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا الفائقة تفرض المزيد من الضغوط على الطلب على مطوري الويب والمطورين المتكاملين”. ويمكن أن يتراوح الدخل السنوي للمطور بين 52300 دولار و 125100 دولار.

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وهناك طلب أيضاً على محاسبي الإدارة ومهندسي الشبكات والمساعدين التنفيذيين والمساعدين الشخصيين والمهنيين القانونيين.

ويمكن للمرشحين الذين يتم تعيينهم كمديرين ماليين توقع راتب سنوي يتراوح بين 103.000 إلى 165.000 دولار، وفقًا لروبرت هاف. والأكثر من ذلك، أنهم يمكن أن يستفيدوا أيضًا من العمل المرن الذي أصبح “عنصرًا أساسيًا في المكافآت” للشركات التي تتطلع إلى الاحتفاظ بالمواهب العالية على المدى الطويل.

ومن المرجح أن تختار الشركات التي تتطلع إلى توظيف محاسبي الإدارة المتقدمين الذين لديهم “خبرة مؤهلة جزئياً” لمدة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات، ويمكن أن تتراوح رواتبهم بين 63.500 و 117800 دولار.

وتلجأ عدد من الشركات مؤخراً إلى تخفيض القوى العاملة لتقليل التكاليف. ومع ذلك، مع تحسن التوقعات الاقتصادية، أصبحت المزيد من المنظمات أكثر تفاؤلاً بشأن نمو أعمالها، وبالتالي فهي توظف موظفين جدد.

فيما يلي أفضل 10 وظائف مطلوبة حالياً في الإمارات مع الرواتب المتوقعة لكل منها، بحسب غلف نيوز:

محللو التخطيط المالي (82200 دولار – 123.500 دولار).

المطورون (52300 دولار – 125100 دولار).

مديرو المالية (103.000 دولار – 165.000 دولار).

المحاسبون الإداريون (63.500 دولار – 117800 دولار).

مهندسو الشبكات (62200 دولار – 104600 دولار).

المساعدين القانونيين (64.000 دولار – 91.500 دولار).

ضباط الامتثال (58900 دولار – 127500 دولار).

مديرو مشروعات تكنولوجيا المعلومات (71.900 دولار – 163.500 دولار).

المساعدون التنفيذيون والمساعدون الشخصيون (49000 دولار – 98000 دولار).

المحامون (89000 – 220500 دولار).