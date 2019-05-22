كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف يرفع المطورون مستوى قطاع الإسكان الفاخر في دبي؟

في تقرير الإقامة الصادر عام 2019، قدرت نايت فرانك أن هناك أكثر من 400 وحدة سكنية ذات علامة تجارية فاخرة على مستوى العالم، حيث يرتبط معظمها بمجموعات الفنادق الفاخرة.

ويقول ديفيد ريشلوفسكي، نائب رئيس مهندسي SB Architects في الولايات المتحدة “لقد شهدنا أيضًا زيادة في ولاء العلامة التجارية للضيوف الذين يسعون إلى الحصول على علامات تجارية فخمة مألوفة عند سفرهم أو عندما يفكرون في شراء منازلجديدة”.

وأضاف: “عادةً ما تكون المساكن ذات العلامات التجارية جزءًا من التطورات الكبيرة متعددة الاستخدام، وتلبية رغبة المستهلك في إقامة مجتمعات حصرية مزودة بوسائل الراحة والخدمات الغنية. إن امتلاكك لإقامة فاخرة ذات علامة تجارية يحمل تأكيدًا أكبر بأن المساكن ستحصل على خدمات عالية الجودة”.

واحدة من المشاريع الفاخرة القادمة هي رويال أتلانتس رزيدنسز في نخلة جميرا، وهو مفهوم معماري مذهل مكون من 43 طابقًا يمثل خطًا مرئيًا فوريًا. ويضم المبنى مجموعة من 231 وحدة سكنية مكونة من غرفتين إلى خمس غرف نوم، بحسب غلف نيوز.

وكانت الفكرة التي وضعها Kohn Pederson Fox مصممة منذ عدة سنوات، كما أوضحت ماريا موريس، الشريكة ورئيسة قسم الإسكان في Knight Frank Middle East. “مع Royal Atlantis Residences، لا يقتصر الأمر على الهندسة المعمارية أو الداخلية الرائعة فحسب، فعملائنا من أصحاب الثروات العالية يتوقعون الآن وسائل راحة وتجارب مذهلة على حد سواء.

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ويستهدف فندق W Residences Dubai – The Palm سوق الرفاهية الفائقة. مع حقيقة أن هناك وحدتان فقط قابلتين للتخصيص في كل طابق، وكل منها يأتي مع نوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف وتراسات خاصة واسعة، بالإضافة إلى مجموعة من المرافق الترفيهية الفاخرة بما يتناسب مع نمط المعيشة الراقي.

ومن منظور التصميم العالمي، يلاحظ موريس نايت فرانك أن دبي لا تزال في مهدها نسبيا. ويقول موريس: “لا تزال هناك فرص مهمة فيما يتعلق بما يمكننا القيام به في النهاية العليا للسوق، وقد تحقق الكثير بالفعل في السنوات الخمس الماضية”.

وأضاف: “أعتقد أننا سنستمر في التطلع إلى تقديم أشكال معمارية مختلفة إلى السوق، وكذلك التقدم من حيث الموقع وبناء المجتمعات. مع هذا التطور يأتي مستوى النضج. نريد أن يكون هذا المستوى من المشاريع الأبدية خالدة وأن تظل جذابة على المدى الطويل”.