كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| أول طبيبة إماراتية متخصصة في طب الطيران

نادية بستكي أول امرأة إماراتية تُسجّل كطبيبة متخصصة في طب الطيران، حققت طموحها وشاركت في برنامج الفضاء الإماراتي، حيث أجرت اختبارات طبية لرواد الفضاء الإماراتيين.

وقالت الدكتورة بستكي: “بالشراكة مع مركز محمد بن راشد للفضاء، شاركت في إجراء اختبارات طبية للفريق الذي تم اختياره للعمل في برنامج رواد الفضاء الإماراتي، حيث تم فحص أكثر من 100 مرشح للبرنامج حتى يتم اختيار المرشحين النهائيين”.

وتخرجت الدكتور بستكي في طب الطيران من كلية King’s College بلندن، وهي تتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا في مجال الطيران، وتعمل حاليًا في الاتحاد للطيران، مع أول مركز متخصص في مجال الطب الجوي في البلاد، وهو معتمد من قبل هيئة الطيران المدني الإماراتية، بحسب غلف نيوز.

وقالت بسكتي إنها كانت مدفوعة باقتباس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عندما قال “أن تصبح المرء رقم واحد ليس مستحيلاً – كلمة المستحيل غير موجودة في قاموسنا. “وقالت إن هذا أعطاها الثقة “للبحث عن الكفاءات التي يمكنني من خلالها تحقيق المركز الأول وبعد ذلك خدمة بلدي”.

وأضافت أن: “جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، ورئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والرئيسة العليا لمؤسسة تنمية الأسرة، لتمكين المرأة الإماراتية ساهمت بشكل كبير في بناء أجيال قادرة على العطاء في جميع المجالات”.

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كما قالت الدكتورة بستكي إن والديها ساعدوا بالتفكير في الدخول في مجال فريد يمكنها فيه تحقيق تطلعات أسرتها وآمالها. مشيرة إلى أن وفاة والدتها، وهي طبيبة متدربة، دفعتها إلى مواجهة التحدي لتصبح طبيبة لمساعدة الناس.

واختتمت حديثها قائلة: “إن المرأة الإماراتية لديها الإرادة والإمكانات التي ستمكنها من حمل راية الإبداع والتميز في جميع المجالات”.