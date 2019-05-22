الامارات | شاب يقتل صديقته لشكه في سلوكها بعجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن شاب يقتل صديقته لشكه في سلوكها بعجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقدم شاب عربي في العشرين من العمر على قتل صديقته وإصابة زميله في العمل بجراح خطرة إثر خلاف نشب بينهما ثم قام بتسليم نفسه لشرطة عجمان، إذ أقدم على قتلها طعناً بمقص بعد شكه بسلوكها وأنها على علاقة بزميله الذي أصابه بجروح خطيرة.

وتعود تفاصيل الواقعة حسب ما أفاد بها مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة عجمان المقدم أحمد سعيد النعيمي بأن شاب من الجنسية العربية جاء إلى مركز شرطة المدينة الشامل وملابسه ملطخة بالدم في العقد الثاني من العمر يعمل بوظيفة حارس أمن بإحدى الشركات الخاصة وأفاد بقيامه بقتل صديقته وزميله في العمل.

وتابع: تحرك فريق عمل من إدارة التحريات الى مسرح الجريمة في منطقة النخيل 2، حيث شوهد المجني عليه ملقى على الأرض في مواقف سيارات المبنى ملطخ بالدم وهو في حالة نزيف حاد، وتبين بأن لديه إصابة بليغة في الرأس ومازال على قيد الحياة، فتم استدعاء الإسعاف الوطني ونقل المصاب إلى مستشفى الشيخ خليفة لتلقي العلاج.

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وبمعاينة مكان الجريمة عُثر على أداة الجريمة خلف المبنى، وهي أداة حراثة بمقبض خشبي ذات رأسين مدببين، فتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ليتبين بأن المجني عليه عربي الجنسية في العقد الرابع من عمره .

وبحسب إفادة الجاني فقد أقر بأنه التقى زميله في المكان المذكور بحوالي الساعة العاشرة مساءً، وبعد مشادة كلامية بينهما عثر الجاني على الأداة فتناولها ووجه ضربة لزميله على رأسه وغادر المكان على الفور ظناً منه أنه توفي ، ثم قام بالاتصال بصديقته عربية الجنسية في العقد الثالث من العمر وتواعد معها في مكان سكنها بمنطقة الراشدية، وفي طريقه مر بأحد المحلات واشترى مقص متوسط الحجم وتحرك ليلتقيها في مكانهما المعتاد أعلى البرج بحدود الساعة 11 مساءً، وما أن رآها وجَّه لها طعنة في عنقها ثم توالت الطعنات في انحاء متفرقة من جسدها إلى أن فارقت الحياة ومكث في المكان حتى الساعة الرابعة فجراً ثم توجه إلى مركز الشرطة المدينة وقام بتسليم نفسه.

وعن سبب قيامه بفعلته أفاد الجاني بأنه كان على علاقة بالمرأة منذ ثلاث سنوات تقريبا، ثم بدأت علاقتهما تسوء منذ ما يقارب السنة، وكان يشك بأن المجني عليه على علاقة بها فتوجه اليه وهو على رأس عمله وحاول قتله، وتم استكمال الاجراءات القانونية اللازمة وأحيل المتهم وملف القضية إلى النيابة العامة.

وأكد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية أن المجني عليه بحالة صحية مستقرة وغادر المستشفى، داعياً الجمهور إلى عدم التردد في التبليغ عن أي شخص يحاول ارتكاب أي جريمة أو مخالفة أخرى يعاقب عليها القانون، مؤكـداً أن شرطـة عجمـان ستكون بالمرصاد وستتعامـل بكـل حـزم مـع كـل من يفكر بالعبث بأمن الوطن وسلامـة المواطنيـن والمقيميـن.