الإمارات تبدأ حملة لتوزيع المكملات الغذائية تستهدف 5 آلاف أم وطفل في اليمن

بدأت دولة الإمارات حملة لتوزيع "المكملات الغذائية" تستهدف 5000 طفل وأم في مختلف المحافظات اليمنية المحررة. ووزعت فرق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في اليوم الأول من الحملة المكملات الغذائية على 400 طفل وأم في قسم الطوارئ التوليدية بمستشفى الصداقة التعليمي بمديرية الشيخ عثمان في عدن .

وثمنت الدكتورة ابتهال الحمود رئيس قسم الطوارئ التوليدية في مستشفى الصداقة التعليمي هذه اللفتة الإنسانية التي من شأنها التخفيف على الأهالي، متوجهة بالشكر لدولة الإمارات قيادة وشعباً على تنظيم مثل هذه الحملات التي تستهدف الأمومة والطفولة. اقرأ أيضاً.. الإمارات توزع 80 ألف وجبة إفطار صائم في المحافظات اليمنية المحررة

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