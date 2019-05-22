البواردي يستقبل رئيس وزراء مالي والسفير الفرنسي

أبوظبي (وام) التقى معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع في مقر الوزارة بأبوظبي أمس، معالي بوبو سيسي رئيس وزراء جمهورية مالي الذي يزور البلاد حالياً.

ورحب معاليه -خلال اللقاء- برئيس وزراء مالي، وجرى بحث علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مالي، وسبل تطويرها وتنميتها، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات الراهنة في المنطقة وتطوراتها. حضر اللقاء، عدد من كبار المسؤولين والضباط في وزارة الدفاع والوفد المرافق لرئيس وزراء مالي. كما استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي لودوفيك بوي سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة.

وناقش الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر حولها.

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