«نقاش المئة».. شعار «منتدى الإعلام الإماراتي»

دبي (الاتحاد)

أعلن «نادي دبي للصحافة» تفاصيل أجندة الدورة الخامسة لمنتدى الإعلام الإماراتي الذي ستنطلق فعالياته تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في 25 مايو الجاري، حيث تحمل هذه النسخة شعار «نقاش المئة إعلامي ومؤثر»، بمشاركة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس مؤسسة الشارقة للإعلام، ومعالي نورة الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة والرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الإعلامية في أبوظبي، ومعالي الدكتور سلطان الجابر، وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام، ضمن مختلف جلسات المنتدى، إلى جانب قيادات الإعلام الإماراتي ورؤساء تحرير الصحف المحلية وكبار الكُتَّاب والمفكرين ورموز العمل الإعلامي في الدولة، ولفيف من المثقفين والأكاديميين.

وتركز هذه الدورة من المنتدى على موضوعات وثيقة الصلة بمستقبل الإعلام الإماراتي، وفي مقدمتها قدراته التنافسية على الصعيدين العربي والعالمي، والاستراتيجية التي يعمل وفقها، والتحوّلات التي تشكل تحديات حقيقية للإعلام في المرحلة المقبلة، وأهمية التأهب لها والتقنيات التي ستعيد صياغة المشهد الإعلامي، وكيفية مواكبتها وتوظيفها، بما يعزز مستقبل قطاع الإعلام في دولتنا، إلى جانب مناقشة التأثير الإيجابي المنشود من مؤثري التواصل الاجتماعي الإماراتيين.

ويستضيف المنتدى بحضور مئة إعلامي ومؤثر، جلسة نقاشية تعقد تحت عنوان «استراتيجية الإعلام الإماراتي».

ويعقد المنتدى في دورته الخامسة جلسة تحت عنوان «الإعلام الإماراتي في ظل الأزمات»، ويدير النقاش سامي الريامي، رئيس تحرير صحيفة الإمارات اليوم.

ويعقد المنتدى جلستين متتاليتين الأولى تعقد تحت عنوان «هل المؤثر الإماراتي.. مؤثر؟!» لمناقشة مكانة المؤثر الإماراتي على مستوى المنطقة.

كما سيضم المنتدى جلسة أخرى تتعلق بمنصات التواصل من منظور آخر تحت عنوان «المحتوى الإماراتي على وسائل التواصل الاجتماعي».