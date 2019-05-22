ريم الهاشمي تلتقي رئيس وزراء مالي

أبوظبي (وام) التقت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي أمس الأول، معالي بوبو سيسي رئيس وزراء جمهورية مالي الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال اللقاء -الذي عقد بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي- بحث علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وفرص وإمكانات تطويرها في مختلف المجالات، خاصة التنموية والاقتصادية والاستثمارية والبنية التحتية، بما يلبي تطلعات البلدين وشعبيهما الصديقين في آفاق أرحب للتعاون المستقبلي.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية، وناقشا عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأعربت معالي ريم الهاشمي عن تطلعها لأن تسهم زيارة رئيس وزراء مالي للإمارات في فتح مجالات وآفاق جديدة للتعاون والعمل المشترك بين البلدين، مؤكدة حرص القيادة الرشيدة للدولة على دعم وتعزيز أطر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لما فيه خير شعوبها وتقدمها.

من جانبه، أعرب معالي رئيس وزراء جمهورية مالي عن حرص بلاده على توسيع آفاق علاقات التعاون مع دولة الإمارات، بما يحقق تطلعات البلدين ومصالحهما المتبادلة.

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