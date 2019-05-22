الحكام يواصلون استقبال المهنئين بشهر رمضان

إمارات الدولة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، عدداً من سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدين لدى الدولة الذين قدموا لسموهما أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

فقد تلقى صاحب السمو حاكم عجمان التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك من صلاح محمد البعيجان سفير دولة الكويت لدى الدولة، والدكتور خالد بن سعيد بن سالم الجرادي سفير سلطنة عمان لدى الدولة، والشيخ خالد بن عبدالله بن علي بن حمد آل خليفة سفير البحرين لدى الدولة، وعمر عبيد محمد الحصان الشامسي سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية،.

كما تلقى سموهما التهاني بهذه المناسبة من المستشار الدكتور حمد الشامسي النائب العام للدولة، والشيخ محمد بن علي النعيمي رئيس دوائر العدل في عجمان ورؤساء المحاكم والنيابات وأعضاء السلطة القضاء والنيابة العامة وجموع المهنئين.

حضر الاستقبالات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

واستقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر سموه بالرميلة بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، عدداً من الوزراء والمسؤولين وجموع المهنئين.

فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل - بحضور الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي- من معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة، ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، والأستاذ الدكتور جمال سند السويدي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وسعيد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، والدكتور خالد جمال السويدي المدير التنفيذي بمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

وتلقى صاحب السمو حاكم الفجيرة التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة من أعضاء مجلس الفجيرة للشباب، وكبار المسؤولين ورجالات الدولة، ورؤساء ومديري الدوائر الاتحادية والمحلية وأعيان ووجهاء البلاد وأبناء القبائل والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية، داعين العلي القدير أن يعيدها على سموه بالصحة والسعادة.

حضر الاستقبالات، الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بقصر سموه مساء أمس -بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين- سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات الذي قدِم لتهنئة سموه بمناسبة شهر رمضان المبارك.

كما تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من صلاح محمد البعيجان سفير دولة الكويت لدى الدولة، والشيخ خالد بن عبدالله بن علي بن حمد آل خليفة سفير البحرين لدى الدولة، والدكتور خالد بن سعيد بن سالم الجرادي سفير سلطنة عمان لدى الدولة.

وتقبل سموه التهاني والتبريكات أيضاً من المستشار الدكتور حمد الشامسي النائب العام للدولة، وأعضاء النيابة الذين قدموا التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك.

كما تقبل سموه التهاني من الفريق محمد عبدالرحيم العلي وكيل وزارة الدفاع المساعد وعدد من الشيوخ والمواطنين ورجال الأعمال والتجار وكبار المسؤولين.

حضر الاستقبالات معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، وعدد من الشيوخ، وكبار المسؤولين.

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام مساء أمس، المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني بهذه المناسبة المباركة من محمد عمران سفير جمهورية بنجلاديش الشعبية لدى الدولة، ومحمد إقبال حسين خان قنصل عام جمهورية بنجلاديش، وعدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال وجموع المهنئين من وجهاء وأعيان وأبناء القبائل والمواطنين والمقيمين.

حضر الاستقبالات الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية رئيس دائرة الجمارك، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي.