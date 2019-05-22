عبدالله بن زايد يبحث تعزيز العلاقات مع رئيس وزراء مالي

أبوظبي (وام) استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، معالي بوبو سيسي، رئيس وزراء جمهورية مالي.

جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في مجالات عدة.

كما تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي بوبو سيسي، رئيس وزراء جمهورية مالي، مؤكداً على العلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات ومالي، وتحظى بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين.

من جانبه، أكد معالي رئيس وزراء جمهورية مالي، حرص بلاده على تعزيز آفاق التعاون المشترك مع دولة الإمارات في شتى المجالات، انطلاقاً من العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط البلدين الصديقين، مثمناً الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات للمشاريع التنموية والإنسانية في مالي.

كما أشاد معاليه بالنهضة الحضارية التي تشهدها دولة الإمارات على الصعد كافة، والإنجازات النوعية التي تحققت لشعبها بفضل حكمة ورؤية قيادتها الرشيدة.

حضر اللقاء، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.

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