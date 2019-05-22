مليون درهم من «أسرة عبيد الحلو» لطلبة جامعة زايد

دبي (الاتحاد) قدمت أسرة المرحوم عبيد الحلو، شيكاً بمبلغ مليون درهم مساهمة في دعم الطلبة ذوي الدخل المحدود بجامعة زايد وتحفيزهم على التعلم والتفوق.

وتسلم الدكتور رياض المهيدب، مدير الجامعة، من محمد الأنصاري، ممثل عائلة المرحوم عبيد الحلو، الشيك المقدم كمساهمة من فاطمة إبراهيم بن سليمان، أرملة المرحوم عبيد الحلو، وذلك خلال اجتماع في فرع الجامعة بدبي، بحضور الدكتورة فاطمة الدرمكي عميدة شؤون الطلبة وسريعة الكتبي، اختصاصية في وحدة دعم الطلبة.

وقال الأنصاري، إن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من قناعات المرحوم عبيد الحلو الراسخة بأهمية العلم ودوره في تنمية المجتمع، وإن هذا الدعم يأتي ضمن اتفاقية التفاهم والتعاون التي وقعتها أسرة المرحوم عبيد الحلو مع جامعة زايد والتي تقضي بتقديم الدعم للطلبة ذوي الدخل المحدود، والمساهمة في صندوق تكافل الطلبة في الجامعة، بالإضافة إلى توفير فرص التدريب الداخلي للطلبة.

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