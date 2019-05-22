37 وحدة نقل تنضم لأسطول «الأغذية العالمي» بدبي

سامي عبد الرؤوف (دبي)

تسلم برنامج الأغذية العالمي، أمس، 37 وحدة نقل، منها 20 شاحنة لنقل البضائع وشاحنة واحدة لنقل الوقود وأخرى للاستخدام التدريبي للسائقين والميكانيكيين والتقنيين، إضافة إلى 15 مقطورة، لتنضم إلى أسطوله في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدبي، الذي يضم 450 مركبة أغلبها سيارات دفع رباعي.

وتعد وحدات النقل التي تسلمها البرنامج، هي الدفعة الأولى من 97 شاحنة و30 مقطورة من نوع كاماز، تبلغ تكلفتها قرابة 9 ملايين دولار، تقدم بها الاتحاد الروسي كمنحة لبرنامج الأغذية العالمي، إلى جانب تكفل الاتحاد الروسي، بتكلفة عمليات التدريب والصيانة على مدار 3 سنوات، ليصل إجمالي المنحة قرابة 10,5 مليون دولار.

وأعلن البرنامج أنه جارٍ الترتيب لتسلم باقي منحة الاتحاد الروسي، وسيتم توفيرها في مقري البرنامج في غانا وأوغندا، وذلك خلال الأشهر القليلة المقبلة، مؤكداً أن المنحة الروسية تعزز قدرة البرنامج على نقل المساعدات الإنسانية.

حضر عملية تسليم وحدات النقل، أمس، ممثلون عن الوزارة المعنية بحالات الطوارئ بالاتحاد الروسي ومدينة دبي العالمية للخدمات الإنسانية وبرنامج الأغذية العالمي، وذلك في مستودعات الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية، في جبل علي بدبي.

وقال عبد المجيد يحيى، مدير برنامج الأغذية العالمي في الإمارات العربية المتحدة وممثل البرنامج لدى دول مجلس التعاون الخليجي، في المؤتمر الصحفي الذي عقد للإعلان عن التبرع الروسي: «يمثل هذا التبرع إنجازاً كبيراً في مسار الشراكة التاريخية طويلة الأمد التي تربط الاتحاد الروسي ببرنامج الأغذية العالمي في مجال التقنيات اللوجستية».

وأضاف: «يساهم هذا التبرع الأخير في تعزيز الأداء التشغيلي لثلاثة من المراكز الإقليمية لأسطول برنامج الأغذية العالمي الموجود كل منها في الإمارات العربية المتحدة وغانا وأوغندا، وتصل حمولة كل شاحنة ومقطورة جديدة، إلى نحو 10 أطنان، وبالتالي زيادة القدرة الاستيعابية للبرنامج في دبي إلى 3500 طن».

وأشار إلى أن الـ20 شاحنة الجديدة، هي أول مجموعة من الشاحنات يمتلكها برنامج الأغذية العالمي في دبي، منوهاً إلى أن وحدات النقل المقدمة من الاتحاد الروسي ذات مواصفات خاصة لتناسب حالات الطوارئ والإغاثة، وهذه السيارات موديل العام الحالي، فهي الأحدث.

ونوه يحيى بأن هذه هي المرة الثالثة التي يدعم فيها الاتحاد الروسي أسطولنا بسخاء بعد التبرعين اللذين قدمهما في سنة 2011 وضم 40 شاحنة وفي سنة 2014، تم التبرع بـ218 شاحنة، وقد مكنت هذه الشاحنات والمقطورات من نوع كاماز برنامج الأغذية العالمي من تعزيز قدراته في مجال نقل المساعدات وتحسين كفاءة مرافقه على الاستجابة الإنسانية في حالات الطوارئ بشكل كبير.

وقال: «منذ إدراجها ضمن أسطول النقل الخاص ببرنامج الأغذية العالمي في مختلف أنحاء العالم، عملت هذه الشاحنات والمقطورات على نقل أكثر من 350000 طن متري، مغطيةً بذلك حوالي 6.5 مليون كيلومتر على طرق في غاية الصعوبة والتعقيد».

ولفت يحيى، إلى أنه من دون تلك الشاحنات والمقطورات، كان تسليم المساعدات الغذائية لمن هم في أمسّ الحاجة إليها وتقديم الدعم اللوجستي للمجتمع الإنساني سيكون أصعب وأكثر كلفة.

من جانبه، قال فلاديمير سولوفيوف، مدير الأنشطة الدولية بالوزارة المعنية بحالات الطوارئ بالاتحاد الروسي ورئيس الهيئة الوطنية للاستجابة للحالات الطارئة: «يأتي حدث اليوم تتويجاً لعلاقات الشراكة الطويلة القائمة بين حكومة الاتحاد الروسي وبرنامج الأغذية العالمي».

وأضاف: «تحظى التقنيات الروسية الإنسانية بتقدير كبير لقدرتها على العمل في جميع الحالات الصعبة والمعقدة، ويسرنا المساهمة في تعزيز مهمة برنامج الأغذية العالمي الهادفة إلى إنقاذ الأرواح وتغيير الحياة، خاصة في أكثر العمليات تحدياً في المناطق المتأثرة بالحروب أو الكوارث الطبيعية».

ويقوم برنامج الأغذية العالمي، في أي يوم من الأيام، بتشغيل حوالي 5000 شاحنة عن طريق التعاقد التجاري مع ملاكها، وعندما تتجاوز الاحتياجات التشغيلية طاقة الناقلين التجاريين الذين يتعاقد معهم البرنامج، فإنه يعتمد على أسطوله الخاص المكون من 800 شاحنة من الوزن الثقيل مصممة للعمل على الطرقات الوعرة والمعقدة.