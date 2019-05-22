«بسمة» تقدم خدمات سفر مميزة لكبار المواطنين

جمعة النعيمي (أبوظبي)

وقّعت وزارة تنمية المجتمع والاتحاد للطيران، مذكرة تفاهم لإطلاق باقة «بسمة» لكبار المواطنين من الاتحاد، التي تضمّ مجموعة من المزايا الحصرية المخصصة للمواطنين الإماراتيين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً، كما وقعت كل من شركة الاتحاد للطيران ومطارات أبوظبي مذكرة تفاهم تنص على تقديم باقة من المزايا لنفس الفئة في مطار العاصمة الدولي.

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، أهمية مذكرة التفاهم التي تنص على تقديم خدمات وخصومات حصرية لكبار المواطنين، مشيرة معاليها إلى أنها مبادرة نوعية تعزز جودة الحياة المستقبلية وتثري التواصل المجتمعي والحياة النشطة لكبار المواطنين، وذلك بما تتضمّنه السياسة الوطنية لكبار المواطنين، التي ترتكز إلى رؤية العمل التنموي والشراكة المجتمعية مع مختلف المؤسسات والجهات، بما يدعم توفير الأفضل لكبار المواطنين بجهود تشاركية مستدامة.

وقالت معاليها: إن مذكرة التفاهم مع طيران الاتحاد هي ثمرة لجهود متواصلة تحت مظلة الشراكة والتكامل بين مختلف المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، وفي إطار تعميم الثقافة المجتمعية الهادفة إلى تقديم أقصى ما يمكن أن يحقق السعادة والإيجابية لمختلف شرائح المجتمع.

وأضافت معاليها: إن السياسة الوطنية لكبار المواطنين تهدف إلى الارتقاء بجودة حياتهم، وتتضمن توفير مجموعة امتيازات حصرية ومنها برامج خصومات خاصة بهم.

وتابعت: إن مذكرة التفاهم بين وزارة تنمية المجتمع وطيران الاتحاد، تبرز أهمية الدور الذي يؤديه القطاع الخاص في دعم جهود التنمية والرعاية المجتمعية وفي تقديم الخدمات المتميزة التي تفوق المستوى الاعتيادي لمتطلبات واحتياجات كبار المواطنين، بما يليق بمكانتهم وعطائهم للمجتمع والوطن.

من جهتها، أكدت حصة تهلك وكيل وزارة تنمية المجتمع، أهمية المبادرة تزامناً مع السياسة الوطنية لكبار المواطنين، وتنص على جودة الحياة، موضحة أن الباقة تقدم بهذه الميزات لأول مرة على مستوى المنطقة ليس فقط لطيران الاتحاد، بل ومن مطارات أبوظبي، إضافة إلى أن هذه تعتبر أولى الشراكات مع طيران الاتحاد، ونتطلع مستقبلاً للتطرق لفئات أخرى من المجتمع، مشيرة إلى أن دور الوزارة هو الانتقال من الرعاية إلى التنمية، حيث إن إشراك القطاع الخاص مهم جداً في تقديم وتطوير خدمات جديدة لأفراد المجتمع وتعزيز جودة الحياة لأفراد المجتمع وإسعادهم. كما تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين وزارة تنمية المجتمع ومصرف أبوظبي الإسلامي، لكبار المواطنين، من خلال إنشاء أربعة أندية نهارية لكبار المواطنين على مستوى الدولة. وقال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: «انطلاقاً من توجيهات قيادتنا الرشيدة، تحرص الاتحاد للطيران على تقدير إسهامات كبار المواطنين في المجتمع. ويشرفنا أن نقوم برد الجميل لهم عبر توفير مجموعة من المزايا الحصرية والباقات المصممة خصيصاً لهم. وتتشرف الاتحاد للطيران بأن تكون أول شركة طيران في المنطقة تقدم هذه المزايا والتي سيتم توسيعها خلال السنوات القادمة».