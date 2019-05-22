مليون عامل بدبي تدربوا على متطلبات السلامة

دبي (وام) أنجز الدفاع المدني بدبي خطة تدريبية لأكثر من مليون عامل على مدى خمس سنوات وفق معايير علمية ترتكز إلى متطلبات السلامة الضرورية في كل منشأة أو مصنع أو مستودع، والتي بدأ تنفيذها منذ عام 2014 ضمن استراتيجية الدفاع المدني للارتقاء بالوعي الوقائي المجتمعي والتدريب على مستلزمات السلامة لمختلف فئات المجتمع.

وشملت الخطة التدريبية العاملين الأساسيين في المصانع والمنشآت التجارية والخدمية، خلال الفترة من 2015 لغاية 2018، مما ساهم في انخفاض إجمالي عدد الحرائق خلال تلك السنوات بنسبة 8%، نتيجة مشاركة تلك القوى المجتمعية في التعامل المباشر والسريع مع الحرائق حال نشوبها لكونهم «المستجيب الأول» عند وقوع الحريق وقبل وصول فرق إطفاء الدفاع المدني.

وقد بلغ عدد الحوادث التي شارك في إخمادها الجمهور «239 حادثاً» خلال فترة تنفيذ الخطة التدريبية، إضافة إلى الدور الحيوي لهؤلاء المتدربين في منع انتشار الحرائق وتحجيمها وتقليل خسائرها نتيجة استجابتهم وتعاملهم السريع والفعال مع الحوادث.

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