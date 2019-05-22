الامارات | محمد بن راشد: نرحب بكل شخص يشاركنا مسيرة التطوّر والبناء

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: نرحب بكل شخص يشاركنا مسيرة التطوّر والبناء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «نرحب بكل شخص يسعى إلى أن يشارك معنا في مسيرة التطور والبناء المتواصلة، ونعتبره جزءاً منا، ونفخر به وبما يقدم لوطنه الثاني الإمارات». وأضاف: «تاريخياً، فتحت دولة الإمارات أبوابها لكل شخص يسعى إلى حياة كريمة، لتصبح الإمارات أرض الأحلام لملايين الناس من كل أنحاء العالم، يعيشون فيها آمنين على مالهم وأحوالهم».

نائب رئيس الدولة: - «سيتم منح الإقامة الدائمة للمتميزين وللمواهب الاستثنائية، ولكل من يساهم بإيجابية في قصة نجاح الإمارات». - «تاريخياً فتحت الإمارات أبوابها لكل شخص يسعى إلى حياة كريمة، لتصبح أرض الأحلام لملايين الناس». - «نريدهم شركاء دائمين معنا.. وجميع المقيمين في دولة الإمارات هم إخوة لنا، وجزء من أسرتنا الكبيرة».

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اعتمد، أمس، نظام الإقامة الدائمة (البطاقة الذهبية) للمستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية، والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة بهدف تسهيل مزاولة الأعمال، وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الأعمال للمستثمرين ورجال الأعمال والموهوبين، بهدف خلق بيئة مشجعة على الأستثمار والإبداع، وترسيخ منظومة تنموية تتميز بالاستقرار، وإشراك أصحاب المواهب الاستثنائية، ليكونوا شركاء دائمين في مسيرة التنمية بالدولة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر صفحته على «تويتر»: «سيتم منح الإقامة الدائمة (البطاقة الذهبية) للمتميزين وللمواهب الاستثنائية، ولكل من يساهم بإيجابية في قصة نجاح دولة الإمارات، نريدهم شركاء دائمين معنا في مسيرتنا وجميع المقيمين في دولة الامارات هم إخوة لنا وجزء من أسرتنا الكبيرة في دولة الإمارات».

ويستهدف القرار أول 6800 شخص كدفعة أولى مؤھلين للاستفادة من نظام «الإقامة الدائمة» من أكثر من 70 دولة، للتمتع بمزايا غير مسبوقة، ويقدر إجمالي استثمارات الأشخاص المؤهلين للحصول على الإقامة الدائمة بأكثر من 100 مليار درهم، ما يعزز خلق بيئة جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الأعمال، ويؤكد مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية لاستقطاب المواهب والكفاءات.

ويتميز نظام الإقامة الجديد بمنح تأشيرات دائمة، ويشمل ذلك المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية، والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة المختلفة، والطلاب النابغين ذوي القدرات العلمية الاستثنائية، وذلك بهدف استقطاب أكبر للاستثمارات الأجنبية وتحفيز الإنتاج المحلي، وتحسين بيئة الأعمال، وجعلها أكثر كفاءة وجاذبية، وتطوير القدرة التنافسية لترسيخ مكانة دولة الإمارات على الساحة العالمية.

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وتشمل المزايا كذلك الزوج والزوجة والأبناء، لضمان توفير بيئة متماسكة أسرياً واجتماعياً، ومحفزة للأعمال والابتكار في الوقت ذاته، وتشمل القرارات التفاصيل والشروط والمزايا كافة لكل فئة، بما يضمن سلاسة تطبيق القرارات.

6800

شخص، يمثلون الدفعة الأولى من المؤهلين للحصول على البطاقة الذهبية.

100

مليار درهم، استثمارات الأشخاص المؤهلين، ما يخلق بيئة جاذبة ومشجعة.

«الإقامة»: بدأنا فعلياً إصدار الإقامات الدائمة

أفاد مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، اللواء محمد المري، بأن إقامة دبي بدأت فعلياً إصدار الإقامات الدائمة.

وقال المري، في تعليق على إطلاق نظام الإقامة الدائمة (البطاقة الذهبية)، إن الامارات سباقة دائماً في الإعلان عن القرارات التي تستهدف تعزيز دورها التنموي والاقتصادي.

وأوضح المري أن منح إقامة دائمة للمستثمرين والكفاءات الاستثنائية في مجالات الطب والهندسة والعلوم، والفنون كافة، يأتي تقديراً لدورهم في تعزيز ذلك الدور التنموي والاقتصادي، الذي تقوم به الدولة.

وأكد المري أن الخطوة تعزز الدور الإيجابي، الذي يتمثل في ترسيخ مكانة الإمارات على الخارطة الاقتصادية على مستوى العالم، حيث تعد الدولة رائدة في جذب واستقطاب المبدعين وأصحاب الأعمال، لتحقيق نجاحاتهم على أرضها، التي تعد أرضا خصبة لتطوير أعمالهم فيها، حيث توفر مختلف الإمكانات التي تدعم رواد الأعمال والمبدعين لممارسة أنشطتهم بكل تميز وحرفية، نظراً لما تمتلكه من مقومات متنوعة تسهم في تحقيق تطلعات وطموحات تلك الكفاءات. وجيه السباعي – دبي