الامارات | 75 % من مكالمات «طوارئ» شرطة دبي غير طارئة

شكرا لقرائتكم خبر عن 75 % من مكالمات «طوارئ» شرطة دبي غير طارئة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدير الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، اللواء كامل بطي السويدي، عن ارتفاع نسبة الاتصالات غير الطارئة على رقم الطوارئ 999 المخصص للحالات الحرجة، لتصل إلى 75% من إجمالي خمسة ملايين و351 ألف مكالمة خلال العام الماضي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي، أمس، لإطلاق حملة تحت عنوان «لا تضع حياتهم في الانتظار»، بحضور نائب مدير الإدارة العامة للعمليات لشؤون العمليات، العميد نبيل الرضا، والعقيد مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة تركي بن فارس، ومدير إدارة الإعلام الأمني العقيد فيصل القاسم، ومدير إدارة التوعية الأمنية بطي الفلاسي.

وقال السويدي إن شرطة دبي وفرت بديلاً شاملاً ومهماً للمكالمات غير الطارئة عبر مركز الاتصال المجاني 901، الذي يقدم حزمة من الخدمات في جميع قطاعات شرطة دبي المرورية والجنائية والخدمية والسياحية، لكن لاتزال فئة من المجتمع تصرّ على الاتصال بـ999 لأسباب غير ملحة، دون إدراك تأثير ذلك في توقيت الاستجابة لمكالمة أخرى طارئة ربما تنقذ حياة إنسان.

وأوضح أن رقم الطوارئ 999 بمركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات تلقى خمسة ملايين و351 ألف مكالمة العام الماضي، موضحاً أنه رقم كبير جداً، ويمثل ضغطاً هائلاً على فريق العمل بالمركز، لكن العبء الحقيقي يتمثل في أن نحو 75% من هذه المكالمات غير طارئة ولا جادة، وعلى الرغم من ذلك تم الرد على 97% من المكالمات خلال ثلاث ثوان، وبلغ زمن الاستجابة للحوادث 9.81 ثوان.

وأضاف السويدي أن القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، حريص على إشراك المجتمع في هذا الجانب، لأن الأمر يعتمد على الثقافة والحس الإنساني لدى أفراد الجمهور، لذا يجري العمل على إنشاء مركز متطور للرقم 901 لاستقبال أكبر عدد ممكن من الاتصالات، والتوسع في الخدمات التي يقدمها، لافتاً إلى أنه يقدم حالياً 32 خدمة مختلفة.

وأشار إلى أن عدد المكالمات غير الطارئة التي استقبلها مركز الاتصال على الرقم 901 بلغ 541 ألفاً و722 مكالمة العام الماضي، بينها 55 ألفاً و752 مكالمة خاصة بالخدمات المرورية والاستعلامات، و41 ألفاً و48 تتعلق بالحصول على أرقام وعناوين الإدارات العامة ومراكز الشرطة، و18 ألفاً و624 للاعتراض على مخالفة، و16 ألفاً و268 للاستعلام عن دفع المخالفات المرورية ومواقع الدفع، و6380 حول مبادرة تسوية المخالفات المرورية، و9516 مكالمة حول حادث بسيط وخلاف بين طرفين، و9968 مكالمة تم تحويلها لخدمة «كلنا شرطة»، و7464 خدمات موظفي القوة، و6612 للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية.

وتابع أن قائمة الخدمات الجنائية تضم خدمة الاستشارات الأمنية، وبلاغ شيك مرتجع، وبلاغ الامتناع عن الدفع، وطلب استبدال كفالة، وطلب تسليم معثورات، وطلب استلام معثور، إلى جانب خدمات مرورية متمثلة في: طلب تقرير حادث مروري من دون إصابات، وطلب تقرير حادث مروري ضد مجهول، وإصدار بدل فاقد، وتقرير حادث مروري، وطلب الاستعلام ودفع المخالفات المرورية، وطلب نسخة من مستندات المخالفات المرورية (صورة رادار - نسخة مخالفة)، وطلب تقسيط مبلغ المخالفات المروية.

ولفت إلى أنها تتضمن كذلك طلب شهادة بحث الحالة الجنائية، وطلب شهادة بحث الحالة المرورية، وشهادة فقدان، وطلب شهادة براءة ذمة للمخالفات المرورية، وطلب شهادة لمن يهمه الأمر، وطلب فك حجز مركبة، وطلب دفع بدل حجز مركبة، وطلب الحجز الذكي، إلى جانب باقة «خدمات التصاريح» المتعلقة بدفن وترحيل وإدخال جثامين، وتصريح عمل ليلي، وزيارة نزيل، وزيارة موقوف.

وقال السويدي إنه في إطار حرص شرطة دبي على الاستجابة السريعة للحالات الطارئة، خصصت رقم 901 الحالات غير الطارئة، مناشداً أفراد المجتمع الاتصال على هذا الرقم، وأن يكونوا شركاء فاعلين في عدم إشغال رقم الحوادث الطارئة.

وأكد أهمية تعزيز ثقافة الاستخدام الأمثل للرقم 999 في الحالات الطارئة و901 في الحالات غير الطارئة، داعياً الأهالي والمدارس والمؤسسات إلى توعية الطلبة حول الاستخدام الصحيح لأرقام الحالات الطارئة وغير الطارئة.

وأفاد بأن مركز الاتصال يوفر خدمة الرد السريع على مكالمات 901، من خلال المجيب الآلي، الذي يربط المُتصل بالجهة والخدمة التي يرغب في التواصل معها بثلاث خطوات فقط، هي اختيار اللغة ثم الإدارة أو الجهة المُقدمة للخدمة، والحديث مباشرة معها.

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يتصل بالطوارئ لشعوره بالوحدة

قال مدير مركز القيادة والسيطرة بالإدارة، العقيد تركي بن فارس، إن هناك نماذج مختلفة من المكالمات غير الطارئة، التي ترد على رقم الطوارئ، بعضها يكون طريفاً مثل مكالمة تلقاها المركز من أحد كبار المواطنين، بسبب شعوره بالوحدة والحزن أثناء تناوله العشاء بمفرده.

وأشار إلى أن التعامل مع أصحاب هذه المكالمة يتم بشكل إنساني، على الرغم من أنها لا تصنف مكالمة طارئة يمكن أن تنقذ حياة شخص.

دبي الأعلى عالمياً

قال مدير الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، اللواء كامل بطي السويدي، إن هناك نسبة عالمية تراوح بين 20 و40% من المكالمات التي ترد إلى خط الطوارئ تكون غير طارئة، مشيراً إلى أن جميع دول العالم تعاني هذه الإشكالية، لكن تعد النسبة المسجلة في دبي الأعلى في العالم، بواقع 75%، لذا أطلقت شرطة دبي هذه الحملة في إطار خطتها الاستراتيجية 2016-2021 للوصول إلى الهدف الأسمى، وهو «المدينة الآمنة» التي ترتكز في أحد محاورها المهمة على «الاستجابة لحالات الطوارئ».

وأضاف أن شرطة دبي اتخذت إجراءات قانونية، تتمثل في تحرير بلاغ إزعاج للسلطات بحق عدد محدود جداً من الأشخاص، الذين تعمدوا الاتصال برقم الطوارئ 999 لأسباب غير طارئة، بعد التأكد من علمهم بحساسية رقم الطوارئ، وأهميته في إنقاذ أرواح الناس، لافتاً إلى أنهم عادة يتصلون بشكل متكرر، أما الأشخاص الذين يتصلون بالخطأ فيتم توعيتهم، معرباً عن أمله في أن يدرك الجميع أن الثانية الواحدة ربما تفرق في إنقاذ روح شخص، ربما تكون حياته على المحك، ويؤدي تأخر الاستجابة لمكالمته إلى وفاته أو إصابته.

خدمات 901

قال مدير إدارة التوعية الأمنية، بطي الفلاسي، إن الحملة ستتضمن نشر أخبار للتوعية بالاستخدام الصحيح للرقم 901، إلى جانب نشر مواد إعلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ووسائل الإعلام، ونشر إعلانات في بعض الأماكن السكنية، إلى جانب عقد لقاءات مفتوحة عبر مواقع التواصل الخاصة في شرطة دبي، للحديث عن الخدمات التي يوفرها الرقم 901.

- الرقم 901 بديل شامل عن رقم الطوارئ، ويوفر 32 خدمة لأفراد الجمهور.