الامارات | سرقة «بدواعٍ إنسانية»

شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة «بدواعٍ إنسانية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة استئناف الجنح في دائرة محاكم رأس الخيمة، قضية رجل من جنسية عربية، متهم بسرقة مركبة، حيث أفاد المتهم خلال استماع المحكمة لأقواله، بأنه بريء من الاتهامات المسندة إليه، وأنه ذهب لتقديم المساعدة الإنسانية لسائق مركبة معطلة وشغلها وحركها من مكانها 10 أمتار، إلا أنه فوجئ بتقديم بلاغ ضده لدى الجهات المختصة بتهمة سرقة المركبة.

وأوضح أنه لم يرتكب جريمة السرقة، وأن كل ما فعله مجرد عمل إنساني، وأن تحريك المركبة من مكانها أمتاراً عدة لا يعتبر سرقة، ولو أراد سرقتها لقادها مسافة بعيدة، مطالباً المحكمة بالبراءة من الاتهامات المسندة إليه، وقدم مذكرة دفاع عن نفسه، وأجلت المحكمة القضية إلى الجلسة المقبلة للنطق بالحكم.