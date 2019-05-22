الامارات | "صحة دبي " التقرير النهائي لقضية " روضة المعيني " تضمن حزمة مخالفات وأرسل للنيابة

شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة دبي " التقرير النهائي لقضية " روضة المعيني " تضمن حزمة مخالفات وأرسل للنيابة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت هيئة الصحة في دبي أنها انتهت من إعداد التقرير النهائي، لنتائج التحقيق في قضية الشابة الإماراتية ضحية الخطأ الطبي روضة المعيني، الذي تضمن حزمة من المخالفات الطبية، وأرسلته إلى النيابة، ليضاف إلى أوراق القضية، ليتسن للنيابة اتخاذ ما يلزم بناء على ما ورد فيه من معلومات دقيقة.

وقال المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في الهيئة الدكتور مروان الملا أن لجنة مشتركة من قبل الهيئة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، عملت على التحقيق في قضية الشابة الإماراتية روضة المعيني، وانتهت إلى مجموعة من الحقائق الموثقة حول القضية، وإرساله إلى النيابة العامة لتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة .

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ولفت الملا إلى أن التقرير تضمن حزمة من المخالفات رصدتها اللجنة، تم شرحها وتفصيلها كافة للجهات المعنية، بالتقرير النهائي.

وتعود قضية الشابة الإماراتية «روضة» إلى الـ23 من أبريل الماضي، بعدما توجهت لإجراء عملية جراحية بسيطة في الأنف، لعلاج مشكلات في التنفس، في المركز الطبي، الموجود في منطقة جميرا، إلا أنها غرقت في غيبوبة كاملة، منذ 17 يوماً، إذ أدخلت إلى غرفة العمليات في الـ10 صباحاً، ولم تخرج منها. وبعد مرور أكثر من أربع ساعات، شعر ذووها بوجود مشكلة يحاول الأطباء إخفاءها عنهم، إلا أنهم لم يتمكنوا من معرفة ما يحدث في غرفة العمليات.

وكانت هيئة الصحة بدبي، قررت إيقاف العمليات الجراحية في مركز فيرست ميد الطبي للجراحات اليومية، لحين صدور النتائج النهائية للتحقيق في واقعة الإهمال التي تعرضت لها الشابة الإماراتية، ودخلت على أثرها في حالة غيبوبة، كما أوقفت الهيئة الطبيبين المسؤولين عن الإهمال الطبي عن العمل، وهما أخصائي جراحة الأنف والأذن والحنجرة، وطبيب التخدير، فيما لوحت الهيئة بإجراءات قانونية رادعة في حق كل من يتسبب في تعريض صحة المرضى وحياتهم للخطر