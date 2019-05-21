محمد بن راشد ومحمد بن زايد يستقبلان رعاة الأولمبياد الخاص "أبوظبي 2019"

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، في قصر البطين بأبوظبي ممثلي الشركات والمؤسسات والأفراد الذين أسهموا في دعم ورعاية الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية "أبوظبي 2019" الذي استضافته الدولة.

حضر الاستقبال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وعدد من الشيوخ.

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وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع الحضور التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين الله عز وجل أن يعيده على وطننا بالخير واليمن والبركات.

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وأشاد سموهما بالدعم الذي قدمته الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد "للأولمبياد الخاص ـ أبوظبي 2019" والذي كان له دور هام في نجاح الحدث وإبرازه بما يليق بمكانة دولة الإمارات في تنظيم واستضافة مثل هذه الأحداث العالمية، معربين عن تقديرهما لروح المسؤولية المجتمعية التي تحلوا بها ومساهماتهم الفاعلة في الحدث العالمي الذي استضافته الدولة مؤخراً.

وأعرب سموهما عن شكرهما وتقديرهما لما قدموه من دعم ومساندة أسهمت في تحقيق أهداف الأولمبياد وإيصال رسالة الدولة الإنسانية إلى العالم حول أهمية تمكين أصحاب الهمم والتضامن معهم، مؤكدين أنهم يمثلون قدوة ونموذجاً لرجال الأعمال المخلصين وأن هذه المساهمات ترسخ مفاهيم المشاركة وتعزز روافدها في المجتمع.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن فخرهم واعتزازهم بالمشاركة في إنجاح الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية وتحقيق أهدافه الإنسانية، مشيرين إلى أن مساهمتهم في الأولمبياد تأتي تعبيراً عن تقديرهم وشكرهم لما تقدمه الدولة لرجال الأعمال من دعم ومساندة. وأكدوا مواصلة دعمهم لمثل هذه الفعاليات التي تحتضنها الدولة والمشاركة في نجاحها.

وقد حظيت فعاليات الأولمبياد بدعم ومشاركة عدد من الجهات والشركات منها شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" والاتحاد للطيران ومبادلة ومجلس أبوظبي الرياضي وإعمار والدار واتصالات والمسعود للسيارات.