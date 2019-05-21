فولكر هيلبيرغ يتولّى منصب الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة "تيسين كروب" للحلول الصناعية خلفاً لتوماس...

عيّنت "تيسين كروب" فولكر هيليبرغ في منصب الرئيس التنفيذي الإقليمي الجديد لشركة "تيسين كروب" للحلول الصناعية في المملكة العربية السعودية. ويمتلك هيليبرغ سجلاً مهنياً طويلاً في منطقة الشرق الأوسط، ويعمل لدى "تيسين كروب" منذ عام 2015. وجاء تعيين هيليبرغ ليخلف توماس دريلينغ الذي انتقل إلى ألمانيا ليتولى منصب رئيس وحدة تشغيل مصانع الاسمنت.

ويمتلك فولكر هيليبرغ علاقات وطيدة في المملكة العربية السعودية، وسيواصل الدفع قدماً بنمو أعمال الهندسة والبناء في مصنع "تيسين كروب" في المملكة العربية السعودية، مع تركيز خاص على محفظة الخدمات الصناعية للشركة. وشغل هيليبرغ سابقاً منصب نائب الرئيس للخدمات وتطوير الأعمال في مجال الاسمنت والتعدين في شركة "تيسين كروب" السعودية. كما عمل هيليبرغ في وقت سابق لدى العديد من الشركات متعددة الجنسيات بما في ذلك "هومبولدت ويداج جي ام بي اتش"، و"كلاوديوس بيترز للتكنولوجيا جي ام بي اتش"، ويتمتع بخبرة واسعة في الخدمات الصناعية.

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ومن جانب آخر، قدّم توماس دريلينغ مساهمة هائلة في شركة "تيسين كروب" للحلول الصناعية في المملكة العربية السعودية على مدار السنوات الأربع الماضية، حيث تولّى خلالها مسؤولية الجمع بين العديد من أعمال "تيسين كروب" على غرار الاسمنت والتعدين والمواد الكيميائية والخدمات ضمن كيان واحد "تيسين كروب السعودية للمقاولات". كما لعب دوراً بارزاً في إرساء دعائم شبكة قوية من العملاء والجهات الحكومية والأطراف الأخرى المعنية كما في مشروع اليمامة.