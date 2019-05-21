استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مجموعة رعاة الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية "أبوظبي 2019". اقرأ أيضاً... محمد بن راشد ومحمد بن زايد يشهدان إطلاق تطبيق "عضيدك" التفاعلي للأسرة الإماراتية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن راشد ومحمد بن زايد يستقبلان رعاة الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية "أبوظبي 2019" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.