بيت.كوم: 9 من كل 10 مهنيين يعبرون عن سعادتهم بدعم شركاتهم لهم خلال شهر رمضان

أظهر استبيان "رمضان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" الذي أجراه بيت.كوم، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، مؤخراً أن 92,1٪ من المهنيين في المنطقة يعتقدون بأن أصحاب العمل يقدمون الدعم الكافي لهم خلال شهر رمضان المبارك.

وعندما سُئل المجيبون عن الإجراءات الخاصة التي يطبقها أصحاب العمل خلال شهر رمضان، قال أكثر من ثلاثة أرباعهم (78,3٪) أن شركاتهم توفر لهم ساعات عمل مرنة أو تقلّل ساعات الدوام. من ناحية أخرى، صرّح 1,5٪ من المجيبين أنهم يحصلون على مزيد من فترات الراحة خلال اليوم، وقال 6,6٪ أن أصحاب العمل يحرصون على الصحة والسلامة في مكان العمل، فيما يتقبل 0,7٪ فكرة انخفاض الإنتاجية أو يتساهلون في مواعيد التسليم النهائية، في حين قال 8,8٪ أن شركاتهم توفر لهم جميع المزايا المذكورة آنفاً.

ووفقاً للمجيبين، شملت أهم المجالات التي يمكن لأصحاب العمل تحسينها في سبيل تقديم المزيد من الدعم لهم خلال الشهر الفضيل: تجنب إجراء الاجتماعات في الصباح (60,9٪)، وتحديد ساعات عمل خاصة بشهر رمضان (22,4٪)، وترتيب أوقات خاصة بالصلاة (7٪)، وتنظيم إفطارات جماعية (4,8٪).

الإنتاجية خلال شهر رمضان

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عندما سُئل المجيبون عن مدى رضاهم عن مستوى أدائهم خلال شهر رمضان لعام 2018، أشار غالبيتهم (87,8٪) إلى أنهم راضون عنه.

من ناحية أخرى، قالت نسبة كبيرة من المجيبين (95,1٪) بأنها تشعر بالتفاؤل تجاه مسيرتها المهنية خلال شهر رمضان. أما بالنسبة للباحثين عن عمل، فقد ذكر 94,4٪ منهم أنهم يمتلكون المزيد من الوقت للبحث عن وظائف خلال الشهر الفضيل، فيما صرح 3٪ فقط عكس ذلك. في الواقع، قال غالبية الباحثين عن عمل بأن لديهم توقعات إيجابية تجاه توافر فرص العمل خلال الشهر الفضيل، مقابل 1 من كل 10 فقط (26,6٪) ممن صرّحوا عكس ذلك.

وتعليقاً على نتائج الاستبيان، قال عمر طهبوب، المدير العام لبيت.كوم: "يعد شهر رمضان الكريم مناسبة هامة للعديد من المهنيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبصفتنا أكبر موقع للوظائف في المنطقة، فإننا نوفر أكثر من 15,000 وظيفة يومياً، بهدف تمكين الباحثين عن عمل ومساعدة الشركات على إيجاد أفضل الكفاءات طوال أشهر السنة."

تم جمع بيانات استبيان بيت.كوم حول "رمضان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" عبر الانترنت خلال الفترة الممتدة ما بين 3 أبريل 2019 وحتى 19 مايو 2019، بمشاركة 7,937 شخصاً من الإمارات العربية المتحدة والبحرين والجزائر ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان والمغرب وعُمان وتونس والسعودية واليمن وغيرها.